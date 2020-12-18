阿伯超商癡等「大size取貨人」！他秒加入協尋　網友也暴動：哪間

▲超商一件包裹引起騷動。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「請問有人認識她的嗎？可以請她快來取貨嗎……？」一名男網友日前在臉書《爆廢1公社》協尋包裹主人，不過原因並不是買的人忘記取貨，或是寄錯超商，而是收件人的名字太吸睛，「我看兩個阿伯在那邊等半天了！」照片一出，其他網友都笑翻「哪間店？我也過去等」、「斗六隋棠整個被超越了。」

「請問有人認識她的嗎？可以請她快來取貨嗎……我看兩個阿伯在那邊等半天了！」這位男網友貼出照片，只見他是在超商拍下這一幕，一個箱子被放在網購包裹置物鐵櫃的上方，而且看起來還不小件。仔細看看上面的資訊，包裹寄送方式是交貨便，寄送日期是12月11日，但以上資訊都不重要，最重要的收件人是「苗栗大奶妹」。

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▲網友紛紛敲碗「苗栗大奶妹」快取貨。（圖／翻攝自爆廢1公社）

而「苗栗大奶妹」成功引發話題，就有人紛紛留言，「苗栗大奶妹我不知道啦！我們高雄有鳳山果汁妹」、「說不定就是看到那兩個阿北才不敢領啊～」、「斗六隋棠整個被超越了」、「0元包裹還是別鬧了」、「要怎麼確定是本人？」

不僅阿伯想看本尊，網友們也笑炸暴動，「苗栗會塞車啦」、「哪間店？我也過去等」、「我也要去等，請問哪一間門市」、「等照片了啦」、「等等會變成3個阿伯在等」、「我需要便利商店地址，作為研究用途」、「那個……地址、資訊來一下」、「高鐵票訂好了喔！大奶妹等等我」、「是你在等吧！」