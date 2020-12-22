高中畢旅「想加導遊IG」被拒！　領隊曝慘烈下場：犯大忌

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在大部分學生心目中，畢業旅行是非常重要的回憶，而旅途中導遊、領隊的角色尤為重要，厲害的甚至能跟同學們打成一片。就有網友納悶，當初想加導遊IG，卻遭對方拒絕，不解背後有何原因；一席話釣出不少領隊解答，直言真的怕出事！

網友在dcard不解直呼，高中畢業旅行最後一天，原本要加導遊的IG，結果被斷然拒絕，這讓他不禁好奇，「原因到底是什麼？有這麼嚴重嗎？」

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對此，就有前領隊熱心解答，他表示，每一次出團前是要簽約的，杜絕導遊、領隊跟學生有私下交流，不僅事後會清查，甚至有檢舉制度，「聽那時候的學長說，以前發生過帶國中團，結果領隊跟帶團的學生在一起，還有發生關係，後來被家長告上法庭，那時候我們團長超生氣的，他覺得做領隊就是一份工作，公歸公，私歸私。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

另外，領隊還提到，公司在服儀上也有要求，「不能戴浮誇的耳環，褲子要以工作褲為主，衣服除了剛好的尺寸以外，盡量都要紮進褲子裡，要繫皮帶，以好活動的包鞋為主，頭髮跟妝容也不能太浮誇。」

po文也釣出其他同行，直言「導遊是公司派出來的，在帶團的時候，他就代表公司，他的所有行為，公司都要負責，而私下交流行為當然是禁止的。不過，很多相關職業的人都會有所謂的官方帳號，你可以問人家的官方帳號，但只能是公司、客戶間的交流行為，當然對方也必須用職場上的形象來和你交流。」