泡溫泉「1女尬3男」發IG限動！他不解：到底在想什麼...釣出本尊

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前滑IG限時動態，赫然發現有女生跟3位男生去泡湯，還躺在同張床舖上，開玩笑說「都是我的小男朋友！」此舉讓他十分不解，感嘆現在年輕人玩太大，沒想到釣出本尊回應。

男網友在dcard發文直呼，「為什麼會有女的自己跟3個男生去泡溫泉，男生裸體跟她一起泡，還發限時跟大家說啦，然後躺在同一張床上過夜，說那3個都是她小男朋友。」

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他接著吐槽，「精選看下來都是3個男生在做工具人的事，勾來勾去、躺來躺去的...我也不知道為什麼要這樣，是單身沒錯啦，而且還公開帳號，不過想知道會這麼做的女生，心裡在想什麼？現在的年輕人也玩太大，這樣真的交得到男朋友嗎？根本也沒有男生敢放感情在她身上吧。」

對此，網友們紛紛表示，「想追蹤」、「要是1個男的帶3個女生，應該就會羨慕了」、「是不是自己沒跟到所以森七七」、「好想認識這種女生朋友」、「到底管人家幹嘛」、「學店可以上車嗎？候補也沒差」。

po文也釣出本尊回應，當事人指出，男生們雖然光裸身體，但都有拿東西遮好，而她除了全程都有穿著衣物外，也根本沒看到他們的私密部位。

▲本尊現身回應。（圖／翻攝自dcard）

再者，關於「小男朋友」只是一個代稱而已，當事人表示，「大家感情都很好，不然你覺得哪個男生接受女友共享，有時候出去也不只我一個女生，甚至也有一群朋友睡一張床，大家可以接受，就只是過夜罷了，我們又沒做什麼見不得人的事情。」

她也強調，這些男性友人絕對不是什麼工具人，「我們這群人出門，基本上都是各付各的，我沒花他們的錢、沒靠他們養，最多就是開車接送的部分而已，我從來也沒有說他們對我好是應該。」

最後，當事人忍不住反問，「你看的不開心，退一退別看就是了，但...我對你有什麼影響嗎？需要您這般大動作放上來評論？」對此，原po則表示，整篇文只是在尋求解答，並沒有公審之意。