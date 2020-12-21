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2學生家樂福「脫褲尿尿」GG了！業者「不排除提告」喊話：快出面道歉

▲▼屁孩家樂福隨地尿尿、抽菸。（圖／翻攝自Dcard）

▲有2學生在家樂福隨地尿尿、抽菸。（圖／翻攝自Dcard）

記者蕭筠／台北報導

今（21）日一名女網友在Dcard曝光3段影片，畫面中驚見2名身穿白色帽T男子站在貨架旁直接尿尿，引發網路熱議，男子身份隨之也遭到肉搜曝光。對此，家樂福做出最新回應表示目前已經報警，也給出誠意希望這2位學生儘速親自到賣場道歉，否則也將保留法律追訴權，不排除提告。

▲▼屁孩家樂福隨地尿尿、抽菸。（圖／翻攝IG）

▲尿尿學生遭肉搜。（圖／翻攝IG）

一名女網友在Dcard上傳3則（IG）的限時動態，影片中看見2名年輕男子2腿開開站在貨架旁，地上則隨即出現一灘灘黃色液體，接著2人開心拉起褲子一邊嘻笑一邊離開，畫面曝光引起廣大網友公憤，紛紛怒罵「我以為只有狗才會這樣」、「8+9日常」、「也太誇張，直接舉發啦，無聊當有趣，隨便亂尿尿，感覺尿都噴到旁邊的商品」，隨後2人的IG帳號也被肉搜出來，討論度破表。

對此，家樂福稍早作出回應表示，事件發生後賣場人員除進行相關調查外也報警處理，目前針對2人保留法律追訴權，並強調不是不能原諒，也考量到對方學生身份，喊話希望2人拿出誠意儘速出面親自至賣場道歉，相關損失賠償也會等致歉後再釐清，若遲遲未等到道歉也將走法律途徑，不排除提告。

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