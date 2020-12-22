　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起3天全台有雨！耶誕天氣出爐　「強烈冷氣團」恐陪跨年探10度

▲2021台北101煙火 。（圖／台北101提供）

▲許多民眾早已準備好迎接跨年。圖為2021台北101煙火模擬圖 。（圖／台北101提供）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，今天（22日）到周四水氣很多，偏向全台間歇性降雨，周五由濕冷轉為乾冷。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，跨年前東亞寒潮大爆發，有波強冷空氣南下，有機會到達強烈大陸冷氣團的水準，低溫來到10到12度。氣象專家吳德榮也說，下周三入冬最強冷空氣開始南下，氣溫遽降，目前各國模擬的強度大多已有強烈大陸冷氣團等級。

氣象局今晨對新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今台灣附近水氣仍多。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨東北季風影響仍偏涼冷，各地低溫14至16度；白天到周三東北季風減弱、稍回溫，但因南方水氣在台灣附近，水氣很多，今到周四台灣偏向間歇性降雨；今高溫略回升，北部、東北部20至22度，中南部23、24度，花東22、23度。

官欣平說，周三晚到周四東北季風又增強，加上鋒面通過，降雨又再度比較明顯，周五才會由濕濕冷冷轉為乾冷；而今到周四又以桃園以北、基隆北海岸和宜蘭降雨較持續，中南部則是零星飄雨。

官欣平表示，周四、周五低溫預估15至19度；周日之後另一波東北季風下來，強度看起來比周四、周五更明顯一些，還要持續觀察，而屆時宜蘭、基隆北海岸較容易下雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明21日在「兩分鐘報天氣」提到，下周三、下周四另一波強冷空氣南下，這波可能在東亞算是寒潮大爆發，應該會滿強的，有機會到達強烈大陸冷氣團的水準，就是10到12度；今年到目前為主都沒有冷氣團來，這可能是今年或明年第一波，「跨年到元旦你會滿有感的」，請大家注意。

吳德榮也在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提醒，最新各國模式皆模擬，下周三鋒面通過、入冬最強冷空氣開始南下，氣溫遽降、天氣轉冷，下周四氣溫續降；目前各國模擬的強度大多已有強烈大陸冷氣團的等級，但屬期末模擬，各國模式皆還會繼續調整，應持續觀察。

對於跨年是否全台急凍？官欣平指出，目前看到有些預報是報強烈冷氣團，但7天之外的預報變動度滿大；跨年偏向冷空氣影響，北台灣濕濕涼涼，冷空氣強度還要等時間更接近時，才有所定論。

至於耶誕節的天氣如何？吳德榮說，周五西半部晴時多雲，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率；周六至周日白天各地晴時多雲，溫暖舒適、早晚涼的天氣。

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今起3天全台有雨！耶誕天氣出爐　「強烈冷氣團」恐陪跨年探10度

惡霸小黃夾殺逼車！騎士神技5秒「極限求生」　驚悚片曝光掀戰

兒子爽挖冰「整櫃報廢」！冰店慘賠3000　媽媽嗆：我們都吃自助餐

擎天崗水牛詭暴斃24死　專家初步鑑識出爐！陽管處回應了

正妹按摩師狂被男客問「特殊服務」角落阿嬤1句話…她驚慌制止2人

「一口麥麥一口糖」甜進心裡好溫暖　嘉藥聖誕節送暖活動開跑

2020十大藝文新聞「藝FUN券」奪冠！文化部長換人、音樂家染疫入榜

台中今年流感重症死亡累計8人　衛生局：7人沒接種疫苗

新聞雲APP改版「小工具widget」直送新聞　再增開東森福利區

電腦也能幫忙挑選聖誕紅！2張照片辨識花朵數量、花面圓整度

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

今起3天全台有雨！耶誕天氣出爐　「強烈冷氣團」恐陪跨年探10度

惡霸小黃夾殺逼車！騎士神技5秒「極限求生」　驚悚片曝光掀戰

兒子爽挖冰「整櫃報廢」！冰店慘賠3000　媽媽嗆：我們都吃自助餐

擎天崗水牛詭暴斃24死　專家初步鑑識出爐！陽管處回應了

正妹按摩師狂被男客問「特殊服務」角落阿嬤1句話…她驚慌制止2人

「一口麥麥一口糖」甜進心裡好溫暖　嘉藥聖誕節送暖活動開跑

2020十大藝文新聞「藝FUN券」奪冠！文化部長換人、音樂家染疫入榜

台中今年流感重症死亡累計8人　衛生局：7人沒接種疫苗

新聞雲APP改版「小工具widget」直送新聞　再增開東森福利區

電腦也能幫忙挑選聖誕紅！2張照片辨識花朵數量、花面圓整度

只剩川普！　拜登與夫人施打第一劑疫苗：賀錦麗也將接種

2021流行色預感！準爆款「栗子奶茶」精品包TOP 7

公鹿2022年次輪籤被沒收　NBA認定招攬波格丹維奇過程「違規」

今起3天全台有雨！耶誕天氣出爐　「強烈冷氣團」恐陪跨年探10度

手機訊息全刪光！勞動基金炒股案　統一投信資深副總等4人聲押禁見

美擴大禁止「侵犯人權中官員」入境　蓬佩奧呼籲釋放黎智英等人

英新變種病毒嚇壞全歐洲　歐盟急開會討論應變辦法

歐盟與中國談投資協議之際　要求釋放數名維權人士

夫妻租透天厝慘變「民宿管理員」　房東狂帶親友過夜：可借廚房嗎

更／勞動基金炒股案擴大　統一投信資深副總遭搜索！深夜移送複訊

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

KTV唱歌看對眼！男「我單身3年」下秒糗爆

她逛全聯見「1稀有蔬菜」！一吃驚為天人

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

擎天崗水牛24死　陽管處專家鑑識出爐

男客狂問特殊服務！阿嬤1句話…女按摩師秒制止

深夜差5元困停車場！向路人求救...繳費機全吐出來

2屁孩家樂福「脫褲尿尿」！地板留一灘水噁爆

全台最大「海景第一排」碼頭市集

翡翠柳橙買一送一　麻古茶坊聲明道歉

冬至5大禁忌！吃湯圓6招轉運大公開

2波冷空氣接力！暖2天聖誕夜又冷

更多熱門

相關新聞

2波冷空氣接力！暖2天聖誕夜又冷

2波冷空氣接力！暖2天聖誕夜又冷

今日受到東北季風與颱風南方雲系影響，各地天氣濕冷，中央氣象局表示，明日白天東北季風減弱，氣溫將回升到21度以上，周三更溫暖可能達23度，周三晚上又有東北季風增強，且有鋒面通過，各地低溫下探15度，北部、東半部有短暫降雨。另外跨年、元旦期間將有冷高壓通過，預計強度可能達冷氣團等級，低溫恐探14度以下。

美呆了！新竹「煙火花」綻放河面

美呆了！新竹「煙火花」綻放河面

不要聖誕禮物！國小生許願「求家裡安靜」

不要聖誕禮物！國小生許願「求家裡安靜」

拆箱交換禮物　蹦出活鬧鐘請吃G

拆箱交換禮物　蹦出活鬧鐘請吃G

南韓終於怕了！首爾市府急令「禁5人↑群聚」

南韓終於怕了！首爾市府急令「禁5人↑群聚」

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲跨年耶誕節彭啟明吳德榮官欣平

讀者迴響

熱門新聞

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

A-Lin13歲愛女長成正妹！　「踢館熱舞」氣勢輾壓母

虎尾大情侶雙亡　駕駛認了：時速超過70

獨／撞擊瞬間曝光！　UBA隊長載女友雙亡

狂放「少量臭屁」恐罹大腸癌！名醫曝7危險前兆

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

小嫻恆春夜市擺攤　經濟狀況曝光

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

UBA隊長招魂4、50次沒回應　哥向女方道歉獲聖筊

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面