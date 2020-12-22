今起3天全台有雨！耶誕天氣出爐　「強烈冷氣團」恐陪跨年探10度

▲許多民眾早已準備好迎接跨年。圖為2021台北101煙火模擬圖 。（圖／台北101提供）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，今天（22日）到周四水氣很多，偏向全台間歇性降雨，周五由濕冷轉為乾冷。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，跨年前東亞寒潮大爆發，有波強冷空氣南下，有機會到達強烈大陸冷氣團的水準，低溫來到10到12度。氣象專家吳德榮也說，下周三入冬最強冷空氣開始南下，氣溫遽降，目前各國模擬的強度大多已有強烈大陸冷氣團等級。

氣象局今晨對新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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▼今台灣附近水氣仍多。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨東北季風影響仍偏涼冷，各地低溫14至16度；白天到周三東北季風減弱、稍回溫，但因南方水氣在台灣附近，水氣很多，今到周四台灣偏向間歇性降雨；今高溫略回升，北部、東北部20至22度，中南部23、24度，花東22、23度。

官欣平說，周三晚到周四東北季風又增強，加上鋒面通過，降雨又再度比較明顯，周五才會由濕濕冷冷轉為乾冷；而今到周四又以桃園以北、基隆北海岸和宜蘭降雨較持續，中南部則是零星飄雨。

官欣平表示，周四、周五低溫預估15至19度；周日之後另一波東北季風下來，強度看起來比周四、周五更明顯一些，還要持續觀察，而屆時宜蘭、基隆北海岸較容易下雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明21日在「兩分鐘報天氣」提到，下周三、下周四另一波強冷空氣南下，這波可能在東亞算是寒潮大爆發，應該會滿強的，有機會到達強烈大陸冷氣團的水準，就是10到12度；今年到目前為主都沒有冷氣團來，這可能是今年或明年第一波，「跨年到元旦你會滿有感的」，請大家注意。

吳德榮也在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提醒，最新各國模式皆模擬，下周三鋒面通過、入冬最強冷空氣開始南下，氣溫遽降、天氣轉冷，下周四氣溫續降；目前各國模擬的強度大多已有強烈大陸冷氣團的等級，但屬期末模擬，各國模式皆還會繼續調整，應持續觀察。

對於跨年是否全台急凍？官欣平指出，目前看到有些預報是報強烈冷氣團，但7天之外的預報變動度滿大；跨年偏向冷空氣影響，北台灣濕濕涼涼，冷空氣強度還要等時間更接近時，才有所定論。

至於耶誕節的天氣如何？吳德榮說，周五西半部晴時多雲，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率；周六至周日白天各地晴時多雲，溫暖舒適、早晚涼的天氣。