快訊／東區女駕駛自撞賓士翻車！害騎士摔車「滿臉血」倒地

▲大安區市民大道車禍，擦撞賓士害摔騎士滿臉血。（圖／記者黃彥傑攝）



記者柯振中、黃彥傑／台北報導

台北市大安區市民大道四段22日深夜傳出車禍，一輛白色轎車與停在路邊的黑色賓士車發生擦撞，導致車輛翻覆，撞倒一旁的機車騎士，駕駛也受困車內。附近民眾聽到巨大聲響，立刻外出查看，嚇得報警處理。詳細事發原因為何，仍待警方進一步釐清。

警消接獲報案，趕到現場救人，發現機車騎士臉部受傷，滿臉是血，白車駕駛也受困車內，目前救護人員已經到場，對騎士進行急救，至於白車駕駛，也仍在搶救當中。

▼東區女駕駛自撞賓士翻車！害騎士摔車「滿臉血」倒地。（圖／記者游宗樺攝）



▲▼車禍場面十分驚悚，白車整輛翻覆，機車車頭全毀。（圖／記者游宗樺攝）



▲▼白車整輛翻覆，安全氣囊爆開，車內物品散落。（圖／記者游宗樺攝）



▲▼白車整輛翻覆，機車整輛被撞爛，白車女駕駛坐在路邊。（圖／記者游宗樺攝）



據了解，遭撞的車輛是賓士E200型號，遭到撞擊後，左後方車門、車輪嚴重凹陷，車損十分嚴重。詳細案發原因為何，仍待警方進一步釐清。

駕駛白車的女車主指出，她車子之前借人，車燈被關掉沒發現，因此視線不良，加上疲勞駕駛，才不小心撞上賓士。此外，女車主說，她準備開回家，路上開得很慢，發生事故後，後方的計程車駕駛還感到相當驚訝，怎麼開那麼慢還會出事。

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▼大安區市民大道車禍，擦撞賓士害摔騎士滿臉血。（圖／記者黃彥傑攝）

