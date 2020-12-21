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「我兒子沒違規」！UBA隊長載女友遭撞亡　父還原真相：一下就沒了

記者柯振中／綜合報導

高雄市前鎮區20日發生嚴重車禍，23歲的UBA虎科大陳姓隊長與蔡姓女友遭撞雙亡。警方初步判定，疑似是陳男騎車沒有兩段式左轉，與直行車發生碰撞，才導致意外。對此，陳男的父親悲痛說明，兒子絕對不是「沒有兩段左轉」，只是停在較靠近快車道的地方，一回頭就被撞。

▲▼虎科大情侶遭撞身亡。（圖／翻攝Facebook）

▲UBA虎科大隊長載女友遭撞雙亡，父親淚訴「兒子沒違規」。（圖／翻攝Facebook）

陳男20日晚間6點30分左右騎車載女友，行經前鎮區凱旋四路與瑞田街口，與開車的林姓男子發生碰撞，當場連著機車噴飛重摔，送醫後仍宣告不治。

▼高雄20日晚間嚴重車禍，虎科大情侶遭撞雙亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄嚴重車禍。（圖／記者吳世龍攝）

警方初步調查，陳男疑似沒有兩段式左轉，開車的林男疑似沒有注意前車狀況，才會導致發生碰撞。對此，陳男的父親說明，他看了行車紀錄器的影片，兒子「有等二段」，應該不是違規二段式左轉，「而是該路段是T型路段，（兒子）當時停下來在T型路口但是靠近在外側快車（道），剛一回頭往後看，後面來車即高速從後方撞飛了他們。」

▼陳男的父親指出，兒子應該沒有違規，是停在靠近快車道的地方，回頭看就被撞了。（圖／民眾提供）

▲▼UBA虎尾隊長載女友出車禍雙亡，車禍瞬間曝光。（圖／民眾提供）

陳男的父親沉痛地說，林男駕車明顯超速，速度非常快，所以兒子「一下就沒有了」，後續法院判決誰負主責，他並不在乎，只想強調兒子的清白，也不想讓學校留下污點。為了避免陳男的阿嬤、母親承受不住，事件發生後，家屬決定不辦告別式。

對此，高雄市警前鎮分局副分局長黃元民說，該路段的車道有分隔島區隔，初步研判，陳男駕車行經瑞田街口時，直接從慢車道左轉，與行駛在快車道的林男發生碰撞。目前林男已被移送地檢署，檢察官諭令10萬元交保，詳細案情仍在偵辦當中。

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▼該路段設有待轉區，快車道與機慢車道中間設有分隔島。（圖／翻攝谷歌地圖）

▲▼凱旋四路與瑞田街口。（圖／翻攝谷歌地圖）

▲▼凱旋四路與瑞田街口。（圖／翻攝谷歌地圖）

 
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