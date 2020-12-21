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9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

記者柯振中／綜合報導

高雄市前鎮區20日發生死亡車禍，23歲的UBA虎科大隊長雙載女友，遭撞雙亡。警方初步調查，陳男疑似沒有依照規定兩段式左轉，直行的林男疑似未注意前車狀況，導致事故發生，而行車記錄器影片也隨之曝光。

陳男20日晚間6點30分左右，載女友騎車行經凱旋四路與瑞田街口，與開車直行的林男發生碰撞，連著機車噴飛重摔，送醫後與女友雙雙身亡。

▼情侶奪命影片曝光。（圖／民眾提供）

▲▼情侶奪命影片曝光。（圖／民眾提供）

警方初步調查，陳男疑似沒有兩段式左轉，開車的林男疑似沒注意前車狀況，才會發生碰撞。對此，陳男的父親則說，兒子沒有違規，有「等二段」才轉。

隨著調查進度推進，行車紀錄器影片也隨之曝光。依據影片畫面，林男當時開車行駛在內線快車道，路過瑞田街口時，發現有機車要左轉，雖然立刻向左偏，但已經來不及，撞上了準備左轉的陳男，接著機車噴飛，在地上刮出大量火花，場面怵目驚心。

林姓駕駛到案供稱，當時在趕時間，車速可能超過60公里，約70、到80公里之間。檢方訊後初判，可能是林男超速，加上未注意前車狀況等疏失，諭令10萬元交保，詳情仍在進一步偵辦當中。

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▼虎科大情侶遭撞雙亡，奪命影片曝光。（圖／翻攝Facebook）

▲▼高雄嚴重車禍。（圖／記者吳世龍攝）

 
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