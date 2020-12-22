市民大道撞賓士「衝擊翻覆」影片曝　女駕駛自撞！騎士衰骨折爆血

記者黃彥傑、游宗樺、葉國吏／台北、綜合報導

台北市大安區市民大道四段22日深夜傳出車禍，一輛白色轎車因未開燈，沒注意車前狀況撞上路邊的黑色賓士車，導致白車當場翻覆，撞倒一旁的機車騎士，肇事女駕駛也受困車內。如今撞擊瞬間影片也隨之曝光，相當驚險。

▲▼白色轎車在市民大道撞到賓士翻覆。（圖／記者葉國吏翻攝，下同）

據了解，60歲的李姓女子當時開著白色轎車，行經事發路段時，因未開燈視線不良加上疲勞駕駛，車輛突然往右偏移，撞上路旁的賓士E200後翻覆，所幸當時34歲的郭姓車主不在車上，並未受傷，但路過的機車卻未躲過，遭到翻覆的白車波及，28歲的陳姓女騎士倒地再遭到後方計程車撞擊，滿臉是血、全身多處擦挫傷且有骨折，所幸送醫救治並無大礙。

後方計程車這撞擊瞬間全都錄下，可以看到白色轎車行經事發路段，突然往右偏移，撞上路旁的賓士E200後翻覆。車輛翻覆波及路過機車之外，後方計程車也煞車不及被撞，女騎士滿臉是血、全身多處擦挫傷且有骨折，所幸送醫救治並無大礙。

▲大安區市民大道車禍，擦撞賓士害摔騎士滿臉血。（圖／記者黃彥傑攝）

肇事的李女指出，她車子之前借人，車燈被關掉沒發現，因此視線不良，加上疲勞駕駛，才不小心撞上賓士。警方經酒測，已排除酒駕肇事，詳細肇事原因待進一步釐清。