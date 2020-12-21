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車禍進加護病房一周　中市議員張玉嬿明開刀：幫我祝禱吧

▲▼台中市議員張玉嬿15日出車禍，今日再於臉書發文與大家分享治療進度。（圖／翻攝臉書）

▲台中市議員張玉嬿15日出跑行程時出車禍，今日再次於臉書發文與大家分享治療進度。（圖／翻攝臉書）

記者徐愷昕／台中報導

台中市議員張玉嬿日前騎機車跑行程發生車禍，造成右鎖骨及右骨盆骨折、輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血，幾日來她都透過妹妹在臉書上報平安。今天她再度發文表示，這是她住在加護病房的第7天，目前腦震盪的血塊都已自行吸收，明（22日）將進手術房動刀，治療右側的二處骨折，除了希望大家能替她祝禱外，也祝福大家冬至快樂。

▲▼台中市議員張玉嬿車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中市議員張玉嬿15日跑行程時發生車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中市議員張玉嬿車禍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

民進黨台中市議張玉嬿15日上午騎機車行經精武路、東南街口時，被吳姓婦人所騎機車衝出撞上，張當場被撞飛數公尺遠，倒在地上動彈不得，經送醫搶救，張右鎖骨骨折、右骨盆骨骨折、輕微腦震盪、蜘蛛膜下腔出血，當日馬上被送至台中榮總加護病房觀察。

張玉嬿臉書今（21）日寫道，「加護病房的第七天。前二晚電腦斷層掃瞄報告出爐，小嬿腦震盪的血塊都已自行吸收，準備開始治療右側的二處骨折。家人說，我的氣色略有紅潤，不再那麼蒼白了；可是，仍痛；這裡的醫護照護非常好，我很感謝他們」。

接著她再言，「這幾天有做了幾次檢查，床位移轉時，護士雖然小心謹慎，我還是痛到冒冷汗，心裡甚至痛到想要罵髒話來宣洩情緒」，覺得現在對她來講「健康真好」特別重要。

最後，她也提及自己明天要進手術房動刀治療，「如果您方便的話，幫我祝禱吧！雖然，我相信一切會順利，但若有您們的祝福，我會更平安吉祥」，並祝福大家在冬至都能幸福吃湯圓，心想事成。

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