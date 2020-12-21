台大研究生「賴打燒線頭」毀6機車　車主求情：給他一次機會啦

記者黃宥寧／台北報導

台北市復興南路二段340巷內，10月29日清晨一排停放的機車突然起火。經查許姓台大研究生稱，和朋友喝茫經過該路過看見一輛外送機車後座露出毛線頭，才會好心拿出打火機幫忙燒線頭，不曉得會連燒6輛機車。事後許姓男子也與車主們達成和解，其中一名受害車主遭傳喚時還幫求情。台北地檢署21日給予他緩起訴處分，處分期間1年，且須繳交國庫3萬元。

據悉，彭姓、許姓台大研究當天夜晚和朋友喝酒狂歡，喝茫了從夜店返家，途中看到一輛停放該處的外送平台機車，後座外送箱露出線頭，許姓研究生因一時「好心」，就拿打火機點燃，不料卻因此造成火災。

他供稱從小就有看到毛線頭就要點燃的習慣，但他點燃線頭後，有留在現場看到線頭火熄才離開，真的沒想到線頭會死灰復燃造成火災。

檢方傳喚許男到案說明，他表示「自己看到線頭就會想燒掉」案發當天也是這樣，並澄清自己不是故意的。檢方再傳喚當中一名受害車主，他於庭上幫許男誠懇求情並說，「年輕人不懂事，他也很有責任感負責後續的賠償，再給他一次機會啦。」

檢方審酌許男已經和受害機車車主達成和解，毀損罪嫌予以不起訴；但公共場合點燃火已觸犯公共危險罪，考量他坦承犯行，給予緩起訴處分，處分期間1年，並須繳交國庫3萬元。

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