▲震撼眼球！捷運燈箱創意大比拼，充滿濃厚聖誕氛圍。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲聖誕節即將來臨，捷運燈箱廣告呈現濃厚的聖誕氛圍。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

浪漫的聖誕節即將來臨，通勤族搭乘捷運時，不妨抬頭看看燈箱廣告，感受濃厚的聖誕氛圍，全台最大的耶誕市集就在華泰名品城聖誕村，好拍、好逛又好買，聖誕折扣2折起，神助攻你的交換禮物，想送媽媽女友聖誕禮物卻不知道要挑什麼嗎，選擇質感獨特的PANDORA絕對不踩雷，走出板橋站3號出口，華麗3D動畫印入眼簾，用視覺衝擊，述說冰雪女王成為氣候難民，最後被聖誕老人從河裡救起的故事，成功抓住大眾目光。

▲想送媽媽女友聖誕禮物嗎，選擇質感又獨特的PANDORA絕對不踩雷。



▲走出板橋站3號出口，華麗3D動畫印入眼簾超吸睛。

綠色和平專案主任劉羿君表示，「這是目前全台灣第一次進入捷運站的投影技術，綠色和平希望可以用比較新穎的方式，呈現氣候緊急狀態的問題，吸引群眾看到目前的氣候危機，放在捷運站出口再搭配拍照打卡抽禮物的活動，成效其實相當不錯」。綠色和平執行廠商郭立均進一步說明，「這是利用一個視覺暫留，以高密度LED燈旋轉成像的原理呈現的3D動畫，它比一般投影技術更高一階，因為它並不需要投影機並且更省電，在任何室內光源下也不會影響它的亮度」。

▲綠色和平專案主任劉羿君表示，這是目前全台灣第一次進入捷運站的投影技術，希望可以用比較新穎的方式，呈現氣候緊急狀態的問題。



捷運燈箱不僅曬廣告，更是創意大比拼！來到台北車站，可以看到超巨大的立體麥香飲料，讓人經過時忍不住多看幾眼，麥香也用KUSO文字，幫學生族打氣加油。以童趣風格打造的中華電信5G磁鐵牆，吸引大小朋友前來互動，最特別的是，牆上的磁鐵還可以拿下來直接帶回家。

▲▼以童趣風格打造的中華電信5G磁鐵牆，吸引大小朋友前來互動。

中華電信行銷處專案經理洪雅鈴表示，「這兩三年中華電信做了很多智慧城市的應用， 我們在全台各地都有各式各樣智慧生活、教育、環境、交通等等的應用，每一塊磁鐵的背後，有中華電信案例的說明還有一個QR Code，掃了QR Code之後，就可以連到網站上看更詳細的說明，這面磁鐵牆大概有將近400個磁鐵，我們常常會有人來這邊巡邏，發現常常就是很多小朋友或爸爸媽媽會停駐在前面，把它翻開來看背後是什麼東西」。

▲▼中華電信行銷處專案經理洪雅鈴表示，每一塊磁鐵的背後，有中華電信案例的說明還有一個QR Code，掃了QR Code之後，就可以連到網站上看更詳細的說明。

搭乘手扶梯時，無論左看右看都是《少女的王座》，讓你瞬間掉入宮廷幻想戀愛手遊，結合權勢宮鬥及少女戀愛元素，小心一玩就上癮，而超人氣戀愛手遊《戀與製作人》推出滿兩週年，在市政府站打造回憶牆，邀請玩家一同搭乘時光地下鐵，穿越回憶長廊。

▲搭乘手扶梯時，無論左看右看都是《少女的王座》，讓你瞬間掉入宮廷幻想戀愛手遊



▲超人氣戀愛手遊《戀與製作人》推出滿兩週年，邀請玩家一同搭乘時光地下鐵，穿越回憶長廊。

2021倒數計時，除了回顧整年的精彩時光，也要審視理財規劃，在高度不確定性的大環境下，基金就是分散投資的最佳選擇，主打給你收益陪你成長的路博邁，以靈活的彈性配置，掌握多元投資機會，若是想要開啟債券投資旅程，就讓品浩做你的堅強後盾，荷包滿滿迎接新的一年。

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