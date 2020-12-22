環狀線「一年賠5億」雙北市長仍搶著要！網揭關鍵考量：虧錢很正常

▲環狀線頭前庄捷運站。（圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

台北捷運環狀線開通將近1年，但成效不如預期那麼好，今年賠了5億多，有網友就好奇，環狀線行經的路線都在新北市，新北市政府也有意要收回來管理，但台北市長柯文哲不贊成，「他們幹嘛為個賠錢貨爭個半死，有卦嗎？」

原PO在PTT表示，環狀線一年賠5億，淡海輕軌一年賠2億，機場捷運一年更是賠10幾億，「柯p說賠到不醒人事的就是它們」，不過，新北市政府一直都有意願要把環狀線收回自管，是柯文哲不敢貿然放手，如今一年賠5億要由台北市買單，讓他很納悶，為何雙北要為了賠錢的環狀線爭執不下？

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▲新北產業園區站。（圖／記者謝婷婷攝）



網友指出，捷運屬於國家交通建設，本來就不是以營利為目的，票價太貴市民反而不敢搭乘，就喪失原本興建的意義，「大眾運輸算國家基礎建設，說真的不能用盈虧當唯一考量」、「台灣的大眾運輸本來就是賠錢做的，漲價刁民跟你拼命」、「交通建設虧錢很正常，全民公設，要看能不能產生新業務」、「北捷賺錢是靠業外收入的」。柯文哲之所以沒有把環狀線放手給新北市，很有可能是考量到系統整合，畢竟雙北生活圈很緊密，環狀線納入北捷系統方便管理，「系統整合的問題啊，大眾運輸本來就以民眾利益優先，雙北是共同體，不可能捷運開到新北就換車，然後進入北市再換一次車吧。」

也有人點出環狀線問題，營運1年仍有很多地方待改善，像是班次過少、速度太慢、轉乘要走很遠、舒適度有待提升等等，「環狀沿線住戶覺得超級吵，然後環狀又超級慢又小」、「環狀線太慢了，我朋友從新店到板橋上班， 坐了幾次還是改回騎機車」、「當時環狀線到底是誰設計的，怎麼不用板南線那樣又寬又舒服，也不用地上到地下轉乘。」