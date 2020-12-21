虎尾大情侶雙亡！駕駛認了「趕時間」：時速超過70

記者柯沛辰／綜合報導

UBA虎尾科大23歲陳姓隊長20日載著20歲蔡姓女友南下要替阿嬤慶生，不料行經前鎮區凱旋四路與瑞田街口時，遭後方來車高速撞飛，不幸雙雙身亡。檢警偵辦時，林姓駕駛坦承趕時間，車速約70到80之間，被依過失致死罪諭令10萬元交保，移送時則不發一語。

檢警勘驗行車紀錄器畫面，發現陳男20日晚間6點30分騎車載女友行駛在凱旋四路慢車道，行經瑞田街口時，先左跨到快車道，準備停下查看後方車況，怎料一回頭就遭來車高速撞飛。

▲黑色轎車右前方嚴重凹陷，現場零件散落一地。（圖／記者吳世龍攝）

▲行車紀錄器畫面曝光 。（圖／民眾提供）

陳男父親看完心痛表示，這個路段是T形路段，兒子在路口停下來，有準備等兩段式左轉，只是位置靠近快車道，一回頭就被撞飛，反觀林男明顯超速、一點煞車都沒有，讓兒子「一下就沒有了」。

高雄市警前鎮分局副分局長黃元民說，該路段車道有分隔島區隔，初步研判是陳男行經瑞田街口時，直接從慢車道左轉，與行駛在快車道的林男發生碰撞。

▲林姓駕駛移送時不發一語。（圖／記者吳奕靖翻攝）

33歲林姓駕駛供稱，當時他在趕時間，車速可能在70、80公里。由於該路段限速60公里，檢方初判他可能涉及超速、未注意車前狀況等疏失，複訊後諭令10萬元交保。對此，林男21日下午移送地檢署辦保時，面對媒體鏡頭不發一語。

▲家屬重回現場招魂。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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