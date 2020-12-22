招魂4、50次沒回應！民俗專家曝「UBA隊長責任心」：他愧對女友

記者徐愷昕／採訪報導

虎尾科大陳姓男大生20日載著蔡姓女友南下高雄要替阿嬤慶生，行經前鎮區凱旋四路與瑞田街口時，遭後方直行汽車撞飛不幸雙亡。死者家屬21日至案發現場招魂時，蔡女家屬一次就聖筊，而陳男哥哥擲了約4、50次都未獲回應，直到他向女方家屬道歉，才終於出現聖筊。對於這樣的情況發生，民俗專家廖大乙表示，可見陳男相當有責任感，因愧對女友才一直「擲嘸筊」；另國際命學教授楊登嵙博士也指出，陳男道歉的心相當堅決，是因心願未了所以不願離開。

▲虎科大情侶遭撞身亡，男方哥哥擲筊約4、50次都沒回應，直到向女方家屬道歉才獲允杯。（圖／記者洪靖宜翻攝）

整起事件發生於20日晚間，事發當時陳男載蔡女南下赴高雄替阿嬤慶生，怎料，途中行經凱旋四路與瑞田街口，與後方開車直行的林姓駕駛發生碰撞，撞擊力道之大，造成陳男、蔡女當場噴飛，經送醫搶救後，2人仍宣告不治。

▲林男開車撞上情侶瞬間。（圖／民眾提供）

▲虎尾科大23歲陳姓男大生載著20歲蔡姓女友與後方直行自小客車發生碰撞。（圖／記者吳世龍攝）

死者家屬21日重回現場招魂，蔡女家屬引魂時，僅擲筊1次就獲聖筊，但陳男哥哥擲筊約4、50次都未獲回應，直到在場法師詢問「是不是想要跟女方家屬道歉？」才獲聖筊。

▲知名民俗專家廖大乙認為，陳男離世後相當愧對女方。（圖／廖大乙提供）

針對這樣的招魂擲筊過程，知名民俗專家廖大乙受訪時說，蔡女擲筊1次就成功，可見她相當認定陳男，接受彼此緣起緣滅；至於陳男擲筊4、50次，直到哥哥向女方家屬道歉才獲回應，廖大乙認為陳男離世後相當愧對女方，對女友感到慚愧不已，覺得自己是男子漢卻沒負起保護的責任，遂冥冥之中請託與自己有血緣關係的哥哥代為道歉，「這個道歉儀式非常重要，也顯示出了男生的責任感，他內心並不希望這樣的事發生」。

▲國際命學教授楊登嵙則指出，陳男直到完成「道歉心願」才願意放下。（圖／國際命學教授楊登嵙提供）

國際命學教授楊登嵙則指出，好兄弟的跟我們凡人的世界其實都一樣，祂們想法也是直線的，從陳男擲筊過程中就可以了解，陳男應是「心願未了所以不願離開」，且他相當固執，直到完成心願才願意放下。楊登嵙再言，像這樣有牽扯感情而離世的，都比較容易發生靈異事件。

不過情侶車禍雙亡是否辦冥婚，楊登嵙覺得主要還是依當事人意願，如果亡者有託夢、經詢問另一方家屬後就可以進一步考慮；但廖大乙則認為，由於雙方沒有子嗣，冥婚後的牌位將無人祭拜，這部分就比較不建議。

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