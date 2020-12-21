次子喪葬費欠債還不出與妻口角　莽男縱火燒死大兒子遭判13年

▲中和父親縱火燒死兒子，警消到場發現公寓3樓冒出火舌。（圖／記者游宗樺翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名徐姓男子今年初因為次子過世，因為喪葬費的債務問題酒後跟妻子大吵，揚言要放火把家裡燒掉，妻子不以為意，不料轉頭卻見客廳已經起火，大兒子不及逃離吸入濃煙過多送醫不治，新北地院審理後依照殺人罪嫌判徐男13個月徒刑。

據了解，徐姓男子（59歲）2月23日凌晨1時許返家，因為次子罹癌的醫療費及喪葬費在外欠債，仗著酒意與黃姓妻子（59歲）大吵，還當對方的面用力砸破酒瓶，揚言要放火把家燒掉，黃女不想理會，回房內找36歲的大兒子談話，留下徐男一人在客廳繼續發酒瘋大吵。黃女因爲徐男太吵想要報警，出外查看卻驚見客廳已經失火，縱火的徐男早已拋下妻兒逃離。

救護人員先在一樓發現徐姓屋主與其黃姓妻子，2人先後被送往雙和醫院急救，警消在入屋搜索時，發現倒臥在浴室的屋主大兒子，因為吸入過多濃煙送醫搶救後仍宣告不治。

判決書指出，徐男表示為了還債當天跟妻子討論要把房子抵押，才有錢可以還朋友，被妻子拒絕後憤而縱火，但目的是為了讓妻子同意，而非燒死自己兒子。法官認為徐男屬衝動性犯案，且因為酒後控制力下降，縱火後也毀損了自己房子，飯後深感悔意，因此判他13年徒刑，仍可上訴。

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