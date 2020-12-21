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社會 社會焦點 保障人權

父穿厚外套牽「只穿尿布」兒冷天中逛公園　網怒：根本虐童！

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▲▼ 男童包尿布（圖／翻攝《我是永和人》）

▲ 新北市中和四號公園昨（20）日下午，一名男子穿著保暖外套，牽著一名全身赤裸、僅包尿布的男童。（圖／翻攝自《我是永和人》）

記者徐愷昕／新北報導

新北市中和四號公園20日下午一名男子穿著保暖外套，牽著一名全身赤裸、僅包尿布的男童，在這體感溫度僅十多度的街頭，不免讓人擔心男童受寒。照片被路過民眾PO上網後引發熱議，大家紛紛覺得實在太離譜，認為孩子好可憐；另有網友指出，該男子常出沒於四號公園，過去沒帶孩子前都是帶著狗。對此，新北警接獲通報後已到場了解，社會局也已介入調查。

一名網友在臉書《我是永和人》社團貼出一張照片，一名男子頭髮凌亂、推著一輛滿載雜物的推車，在體感溫度僅十多度的氣溫中，自己穿著保暖衣物包緊緊，身旁卻牽著一名全身赤裸、體型瘦小，僅包著一條尿布的男童。由於新北市昨日下午相當冷，體感只有十多度，讓路過的人都替男童感到心疼，擔心他會不會因此受寒感冒。

不少網友看完紛紛留言表示，「看了就覺得冷」、「不怕凍死吼」、「根本虐待兒童」、「大人我們無法管，但小孩的身心教育都是問題，不要漠視了」，認為應該要報警，讓國家介入處理；另也有附近住戶跳出來說，自己遇過該名男子，他自稱男童是自己的兒子。

底下還有一名網友指出，這名男子已是公園常客，「他還沒有小朋友前有養好幾隻狗，每隻狗狗都好瘦，更扯的是他還會故意找女生說話。」而據了解，新北家防中心在接獲安平派出所通報後已介入調查，2人確實為父子關係，不過是否有惡意對待男童或有其他狀況，仍在釐清中。

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