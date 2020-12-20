上月剛退休！前南科管理局長罹癌病逝享壽62歲　同仁悲痛不捨

▲南科管理局前局長林威呈今（20）日凌晨病逝於成大醫院。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、徐愷昕／台南報導

大家尊稱「威哥」的科技部南科管理局前局長林威呈，上（11）月才因健康出問題提前辦理退休，怎料他退休後病情繼續惡化，今（20）日凌晨病逝於成大醫院，享壽62歲，消息一出，各界都感到相當惋惜。

林威呈是嘉義人，長榮大學研究所畢業後原在台北市政府任職，後來為了陪伴家中長輩，1997年請調回南部改至「竹科管理局南科籌備處」上班，可說是南科一期的元老。

林威呈在學界及地方都擁有好人緣，接地氣的性格受大家喜愛；據了解，他初期至南科管理局工作時就相當認真，每周都會從台南通勤到竹科學習經驗，基層出生的他在歷經技正、組長、副局長及中科管理局副局長等職後，2015年初正式升任南科管理局局長。

林威呈2019年時就被檢查出罹患直腸癌，且情況嚴重，癌細胞已擴散、轉移至全身淋巴，他開始接受化療，出院後仍繼續工作，絲毫不鬆懈，今年8月還有出席台南自駕公車啟動上路的首發活動，但因病情並未見好轉，上（11）月提前退休，未料12月才住院一周，今（20）日凌晨離世，享壽62歲。這名幾乎零負評局長過世，不僅家人親友難過，業界及過去曾與他共事過的同仁都感到痛心與不捨。

►偷偷分享少女秘密！

►我在案發現場EP9｜5歲童唇裂、指甲拔光，瘦如骷顱慘死！ 外婆：他被附身



YT影音版