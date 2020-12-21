愛女和相差18歲大叔交往...老爸想了就火大　到他家怒開2槍！

▲曾姓男子不滿陳姓友人與其女兒交往，憤而持槍槍擊陳宅示威，麻豆分局據報循線查獲，起獲改造手槍及子彈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

67歲曾姓男子疑因不滿58歲的陳姓友人與其女兒交往，12月20日晚上與陳男發生口角衝突後，憤而返家持改造手槍前往陳宅開2槍示威，子彈擊中鋁門，台南市警麻豆分局據報，於案發後6小時循線逮捕曾嫌到案，並於下營區某產業道路起曾嫌嫌藏匿之改造手槍1枝、彈夾1個及子彈1顆，全案偵訊後依槍砲罪嫌送辦。

台南市麻豆警分局於12月20日晚上9時35分許接獲民眾報案，在下營區健康路上民宅旁發生槍響，員警獲報後立即到場，現場發現擊發彈殼2顆，且民宅鋁門留有彈孔，惟犯嫌已逃逸無蹤；麻豆分局立即成立專案小組，於案發後6小時循線逮捕67歲曾姓犯嫌到案，起獲藏匿之改造手槍1枝、彈夾1個及子彈1顆。

麻豆警方指出，曾嫌與被害人58歲陳姓男子熟識，近日曾嫌不滿陳男與小陳男18歲的曾嫌女兒交往，於12月20日晚間約9時許，雙方於陳民住家外，因此事發生口角衝突，雙方不歡而散，曾嫌隨後返回住家取槍後，約晚上9時35分許駕駛自小客車再次來到陳民住家，持槍往陳宅方向擊發2槍後逃離現場，當時陳男並未在家，無人受傷，現場遺留彈殼2顆，鋁門及門框均留有彈孔。

麻豆分局成立專案小組展開追緝，循線前往下營區曾嫌住處將其逮捕，惟於該住處未查獲槍彈，曾嫌原避重就輕不肯吐實，隨後才坦承將槍彈藏匿於下營區某產業道路草叢中，警方果然在該處起獲作案用改造手槍1枝、彈匣1個、子彈1顆，全案依槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦，另槍枝來源管道將持續向上溯源追查。

麻豆警分局長邱顯良表示，非法槍枝是危害治安的社會毒瘤，有心人士勿心存僥倖、試圖挑戰公權力，警方絕對會強力打擊不法，掃蕩暴力犯罪，以淨化社會治安。

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