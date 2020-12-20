賴清德第一次「Ball Tie」亮相　校友會找回當年在哈佛相助的「他」

記者陶本和、陳弘修／台北報導

常春藤校友會（Ivy League Ball）19日舉辦盟校晚會。副總統賴清德以哈佛校友身份接受學妹黃寶慧邀請，與8校聯盟的校友們相見歡，而這也是他第一次打上Ball Tie(蝴蝶領結)出席公開場合。

讓賴清德感動的是，除了這是他第一次在台灣出席美國校友會活動外，他在現場還遇到當年在哈佛讀書時，協助他處理住宿問題的舊識，賴清德當場跟對方要了一張名片，並承諾之後一定會找時間再相聚。

▲《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧邀請「哈佛學長」副總統賴清德親自出席長春藤校友會盟校晚宴（Ivy League Ball）。（圖／記者陶本和攝）

畢業於哈佛大學甘迺迪政府學院的《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧，在19日的常春藤盟校晚宴活動，除了特別邀請「哈佛學長」賴清德參加外，同時也邀請了企業友人同桌共襄盛舉，與會者包括力積電董事長黃崇仁、聲寶集團總裁陳盛沺、第一金證券董事長葉光章，以及寶成集團、台塑集團等企業人士。

值得一提的是，賴清德在席間除了碰到一些年輕時的舊識，許多校友紛紛前來跟他打招呼，而當中，他還碰到自己在哈佛大學讀書期間，協助他處理住宿問題的男校友，兩人時隔多年再次相逢，賴清德顯得格外開心，也主動跟對方要了聯繫方式，並允諾日後一定要找機會好好表示感謝。

▼副總統賴清德在自己的書《用行動帶來希望》中簽名，並致贈給《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧。（圖／記者陶本和攝）



稱呼賴清德「哈佛學長」的黃寶慧，畢業於哈佛大學甘迺迪政府學院，她曾訪問過全球12位國家元首，本次邀請賴清德與會，貼心的她更親自幫忙草擬致詞講稿。她興奮地說，協助國家正副元首撰寫講稿，就是在哈佛甘迺迪政府學院所受的訓練，今天也學以致用。

在晚會活動中，賴清德受邀上台致詞時表示，很高興應哈佛大學校友會理事黃寶慧的邀請，參加2020年的常春藤盟校晚宴，大家眾所皆知常春藤盟校有布朗大學、哥倫比亞大學、康奈爾大學、達特茅斯學院、賓州大學、普林斯頓大學、耶魯大學，以及他的母校哈佛大學，都是孕育精英的世界最高學府。



▼黃寶慧邀請「哈佛學長」副總統賴清德出席校友會晚宴，力積電董事長黃崇仁（左一）、聲寶集團總裁陳盛沺（右一）也出席共襄盛舉。（圖／記者陶本和攝）

賴清德說，今年這麼艱辛的環境下，8所盟校的精英依舊堅守傳統排除萬難，一同舉辦如此溫馨的晚會，他相信放眼世界，也只有台灣能夠不被疫情窒礙，讓我們有機會再次相聚，能夠有此佳績必須感謝在座的各位，配合政府的防疫情措施及宣導，彼此團結才能抗疫成功。

賴清德表示，今天是他第一次參加常春藤盟校的晚宴，看到這麼多學長姐、學弟妹，也讓他憶起過去前往哈佛唸書的那段日子。當年決定到哈佛唸書除了要通過極高的入學門檻，更困難的是，有任在身的狀況下，如何讓支持他的人認同，讓他三年期間寒暑假，告假離開台灣前去深造。

賴清德回憶，當年有幸可以得到支持者的理解以及家人的支持，背負著這樣的期許讓他更不能浪費一分一毫的時間，用最短的期限學成歸國回到台灣這塊土地，相信今天在座的每一位都能夠譜出一段在外地奮鬥的故事，也因為走過這樣的歷練，讓大家更加緊密相連，促成一屆屆的常春藤盟校校友們，年終時有這樣的感恩聚會。

最後，賴清德也強調，今天有幸同聚在這麼溫馨的夜晚，證明了我們戰勝2020，彼此舉杯的同時互道恭喜，祝福我們都還平安康健，事業順利，走過這樣的一年，馬上就會迎來光明希望的來年，祝福大家身體健康，事業再創佳績，生活平安順心。

▼《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧邀請「哈佛學長」副總統賴清德親自出席長春藤校友會盟校晚宴（Ivy League Ball）。（圖／記者陶本和攝）

