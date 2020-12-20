黃寶慧親邀「哈佛學長」賴清德　副總統首度出席常春藤校友會

記者陶本和、陳弘修／台北報導

常春藤校友會（Ivy League Ball）19日舉辦盟校晚會。哈佛大學校友、《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧特別邀請「哈佛學長」副總統賴清德親自出席，而這場向來被視為聚集全台灣最聰明頭腦的校友聯誼聚會，也是首度有現任副元首參加。

賴清德是在19日晚間7時出席常春藤聯盟校友會晚宴現場，由於主辦單位有Dress Code規定，因此，貼心的黃寶慧事前也幫「學長」準備了黑色小領結，賴清德首次以「Ball Tie」造型出現在公開，立刻也吸引了現場的校友們紛紛拿起手機與相機拍攝留念。

▲《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧邀請「哈佛學長」副總統賴清德親自出席長春藤校友會（Ivy League Ball）盟校晚宴。（圖／記者陶本和攝）

黃寶慧此次除了特別邀請「哈佛學長」賴清德參加校友會外，同時也邀請了企業友人同桌共襄盛舉，包括力積電董事長黃崇仁、第一金證券董事長葉光章、聲寶集團總裁陳盛沺，以及寶成集團、台塑集團等企業人士。

▼《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧邀請「哈佛學長」副總統賴清德，出席常春藤校友會盟校（Ivy League Ball）晚宴。（圖／記者陶本和攝）



賴清德在台大醫學院畢業後，曾經赴美前往哈佛大學公共衛生研究所就讀並順利拿下學位。 稱呼賴清德為「哈佛學長」的黃寶慧畢業於哈佛大學甘迺迪政府學院，她曾訪問過全球12位國家元首。談及哈佛經驗，黃寶慧說，在哈佛「會讀書是必然」，但學校要求的是「能文能武」，在哈佛的訓練下，也讓她學會不斷去爭取和有智慧的領導人聯繫與對談。

台灣的常春藤聯盟校友會主要由美東8所大學名校校友們所組成，包括哈佛、耶魯、哥倫比亞、康乃爾、布朗、賓州、普林斯頓及達特茅斯。

對於能夠以哈佛校友身份在台灣出席校友會，賴清德感到非常高興，他在現場也跟各校校友們表達謝意的同時，也特別感謝哈佛大學校友會理事黃寶慧能夠邀請他來參加2020年的常春藤盟校晚宴，因為這也是他第一次在台灣參加校友會的活動。

在晚宴的過程中，賴清德除了遇見舊識，也與坐在他身邊的力積電黃崇仁交換了不少對於台灣企業發展的意見。

值得一提的是，在聖誕節前夕，賴清德與黃寶慧這對學長跟學妹在會中也玩起了「交換禮物」的遊戲。黃寶慧把自己親身採訪世界各國領袖的書《我和總統面對面》送給賴清德，而賴清德則是回贈自己的書《用行動帶來希望》給黃寶慧，並在書頁內親筆簽名留念。

▼副總統賴清德在自己的書《用行動帶來希望》中簽名，並致贈給《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧。（圖／記者陶本和攝）



▼副總統賴清德在自己的書《用行動帶來希望》中簽名，並致贈給《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧。（圖／記者陶本和攝）

另外，在用餐席間，有非常多校友會成員主動前來跟賴清德打招呼、致意，而他也多次起身向的各校校友們表示感謝。賴清德說，8所盟校的精英能夠排除萬難舉辦如此溫馨的晚會，他相信，放眼世界，也只有台灣能夠不被疫情窒礙，讓我們有機會再次相聚。

對於邀請賴清德出席校友會活動，黃寶慧表示，她所唸的哈佛甘迺迪政府學院就是教學生要懂得「領導」，受過哈佛的訓練，讓她習慣跟高階的政府領導人接觸。

黃寶慧強調，因為所學與專長，她特別關注國際關係與政府事務，所以她在《ETtoday新聞雲》主持的「慧眼看天下」節目，也會持續將國際政治經濟最新情勢發展，分享給海內外的觀眾與讀者，她每年都會給自己訂定與國家領袖面對面的目標，今年已經完成了。

至於明年要跟哪些領袖見面，黃寶慧則語帶玄機地說，這是秘密，到時候就知道。

▼《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧邀請副總統賴清德，出席常春藤校友會盟校晚宴（Ivy League Ball），在座還有力積電董事長黃崇仁與聲寶集團總裁陳盛沺。（圖／記者陶本和攝）



▼《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧邀請副總統賴清德，出席常春藤校友會盟校晚宴（Ivy League Ball）。（圖／記者陶本和攝）

