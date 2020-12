影／英出現變異病毒株急封城！倫敦數十萬人逃難　車站月台擠爆

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者張方瑀/綜合外電報導

英國新冠肺炎疫情再起,首相強生除了將倫敦疫情警報提升至4級,等同於全面封城之外,更宣布「5天鬆綁耶誕計畫」全面取消。消息一出,倫敦車站馬上擠得水洩不通,估有數十萬人急著離開,簡直就像「戰時」狀態,每輛列車滿滿都是人,專家也絕望表示,這種狀況下根本不可能保持社交距離。

▲民眾擠滿倫敦地鐵站。(圖/翻攝自推特)

強生(Boris Johnson)19日宣布,隨著確診數不斷飆升,為了遏止疫情蔓延,首都倫敦、英格蘭東部與東南部從20日起進入第4級疫情警報。這代表著警報地區居民不可到其他地區旅遊,其他地區居民也無法進入該區,原訂在23日至27日實施的「5天鬆綁耶誕計畫」也全面取消。

