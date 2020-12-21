影／英出現變異病毒株急封城！倫敦數十萬人逃難　車站月台擠爆

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記者張方瑀／綜合外電報導

英國新冠肺炎疫情再起，首相強生除了將倫敦疫情警報提升至4級，等同於全面封城之外，更宣布「5天鬆綁耶誕計畫」全面取消。消息一出，倫敦車站馬上擠得水洩不通，估有數十萬人急著離開，簡直就像「戰時」狀態，每輛列車滿滿都是人，專家也絕望表示，這種狀況下根本不可能保持社交距離。

▲民眾擠滿倫敦地鐵站。（圖／翻攝自推特）

強生（Boris Johnson）19日宣布，隨著確診數不斷飆升，為了遏止疫情蔓延，首都倫敦、英格蘭東部與東南部從20日起進入第4級疫情警報。這代表著警報地區居民不可到其他地區旅遊，其他地區居民也無法進入該區，原訂在23日至27日實施的「5天鬆綁耶誕計畫」也全面取消。

London goes into tier 4 lockdown at midnight tonight and this is currently what the train station looks like.. https://t.co/GOdwFSEQ35 — Natasha | 11 (@NatashaCMB_2) December 19, 2020



此消息一出後，倫敦各大地鐵站立刻擠滿要逃出城外的居民，他們大包小包擠上火車，想要趕在午夜禁令生效之前離開倫敦。在聖潘克拉斯車站（St Pancras）等車的記者克勞格斯頓（Harriet Clugston）更形容，這就像當年美軍準備撤出越南，大家急著登上「最後離開西貢（現稱胡志明市）的列車」。

克勞格斯頓也說，選在此刻出門的決定有點愚蠢，但趕在「合法期間」出城，目的就是為了要和家人度過聖誕假期。英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）則懇求民眾，不要再繼續打包離開了，並坦言在這種狀況下，根本不可能保持社交距離。

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