苗栗嬤「連自己都忘了」佇立機車道　警人臉辨識系統助返家

▲8旬婦獨自走在車來車往的快車道上，民眾見狀馬上報警，竹南警方立即將老婦帶回處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名患有失智症的歐姓老婦（87歲），20日上午8時許離家到附近購物時，突然忘記回家路，獨自走在地下道內，民眾見狀擔心發生意外馬上報警；竹南警方獲報後立即前往處理，並用人臉辨識系統找到老婦資料，順利協助老婦返家。

竹南警方表示，竹南派出所警員賴韋辰、蔡宇涵，20日下午2時許接獲報案，於竹南鎮環市路一段地下道，有一迷失老人佇立在機車道，警方獲報後立即前往關心；到場後發現為一名老婦，僅記得自己姓名讀音，其他年籍資料皆不清楚，有失智症狀。

員警將老婦帶回後，即以M-Police警用行動電腦進行拍照，啟動人臉辨識系統，確認為87歲的歐姓老婦人，警方以巡邏車護送歐民返家，交由家屬照顧。歐民之女兒表示，母親近來失智情況越來越嚴重，幸有警方與熱心民眾之協助，使其能平安、順利返家。

竹南分局表示，近來天氣寒冷，年長者若迷途在外容易產生危險，呼籲民眾儘量陪同外出，亦可為其配戴愛心手環，或至警局進行指紋捺印，以利警方或民眾能迅速協助迷途者聯絡家屬。

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