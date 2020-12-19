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消防爸癱坐輪椅！「媽媽，我來推」幼子背影揪心　肇事者逍遙法外

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▲消防車出勤遭撞，水箱車當場翻覆。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲消防車出勤遭撞，釀1死4傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

高雄市消防局鳳翔分隊一輛水箱車在2月13日晚間10點出勤時，發生一起嚴重車禍，造成車內消防員1死4傷。其中傷勢最嚴重的隊員賴統生目前狀況逐漸穩定，但仍需要定期復健、回診，賴妻稍早發文表示，過了10個月又6天，懂事的兒子幫忙推著爸爸的輪椅，但是，「為什麼不是統生和孩子在公園裡踢球呢？」父子倆的背影照曝光後，大票網友全不禁濕了眼眶。

鳳翔消防分隊水箱車當天出勤僅駛出短短400公尺，旋即在路口遭搶黃燈的聯結車撞上，造成隊員賴統生顱骨骨折、腦幹受傷，經治療後，賴統生現況意識清醒已可正常交談，但記憶及認知功能還要努力，會有記憶時間不長久等問題。由於賴統生的雙腳仍無法站立，所以必須靠輪椅行動，目前持續於護理之家內進行復健及定期回長庚看診中。

賴妻在臉書社團「我們消防家族」發文表示，距離該場車禍已經過了10個月又6天，懂事的兒子用盡全力推著爸爸的輪椅，告訴她「媽媽，我來推爸爸。」這席話聽在她耳裡格外難受，「這時間，為什麼不是統生和孩子在公園裡踢球呢？」

▲▼ 。（圖／賴妻授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲年幼的兒子使盡全力推輪椅。（圖／賴妻授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

賴妻心疼年幼的孩子不得不一夕長大，這段時間大大小小的節日，他們一家三口都只能在安養院度過，其中包含父親節、她的生日還有孩子的生日。賴妻無奈說道，十個月了，下週、聖誕節前一天又要開庭了，她還是得獨自應戰，局裡會有人一起來旁聽嗎？會有人關心他們嗎？她說的話會有用嗎？「又得面對那位頭撇開、不聞不問、把自己講成受害人的駕駛。」

賴妻向《ETtoday新聞雲》記者說道，車禍案件，最痛苦的莫過於看見漠然又說謊的駕駛；但是與此同時，她仍不忘感謝警消、義消和社會大眾，「多虧有大家，我們才能撐到今天。」

照片曝光後，格外引人鼻酸，不少網友留言加油打氣，「學長加油」、「加油！請勇敢的撐過去」、「真心祝福統生一家否極泰來、越來越好」、「未來一切都會越來越好的，加油」、「學長的身心能感受到你們所給予的溫度的」、「勇敢的消防家眷辛苦了」、「你是先生和孩子的支柱，加油」。

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