快訊／台64線小貨車「翻到對道」　4車閃不掉連環撞3傷

▲台64線貨車翻覆到對向車道。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）
記者游宗樺、葉國吏／新北報導
台64線19日7點24分發生小貨車翻覆意外，造成4輛車追撞、3人受傷送醫。
新北市板橋區台64線快速道路板橋交流道前，19日上午7點24分左右，一輛小貨車失控翻覆到對向車道，造成4部轎車閃避不及追撞意外。
新北消防局獲報後趕抵現場，發現貨車正副駕駛(45歲、48歲，男性)以及一位轎車駕駛(53歲女性)受傷，幸好意識清楚，目前都送往衛福部台北醫院救治。至於車禍發生原因，待警方進一步釐清。
▲台64線貨車翻覆到對向車道。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）
記者游宗樺、葉國吏／新北報導
台64線19日7點24分發生小貨車翻覆意外，造成4輛車追撞、3人受傷送醫。
新北市板橋區台64線快速道路板橋交流道前，19日上午7點24分左右，一輛小貨車失控翻覆到對向車道，造成4部轎車閃避不及追撞意外。
新北消防局獲報後趕抵現場，發現貨車正副駕駛(45歲、48歲，男性)以及一位轎車駕駛(53歲女性)受傷，幸好意識清楚，目前都送往衛福部台北醫院救治。至於車禍發生原因，待警方進一步釐清。
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