快訊／台64線小貨車「翻到對道」　4車閃不掉連環撞3傷

作業只能超前交、準時交，絕不能漏交！美國紐約一名大學女教授日前發文，表示班上一名中國女學生先前因車禍去世後，竟然還持續繳交作業一個月，讓該名教授以外的其他同事都嚇壞了。至於女教授則是心裡有底，她大概知道對方做了什麼，在調查展開後，她對於女學生死去的難過心情也變得相當複雜。