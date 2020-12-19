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媽曬女兒洗澡照！阿姨驚見「2顆」害羞炸　網全笑翻：好硬

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▲▼ 。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲媽媽分享女兒洗澡的照片給姊妹。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

拍照的角度很重要！一名媽媽發文表示，她先前與姊妹分享泡泡露的使用成效，為了加強可信度，還傳了孩子洗澡的照片給對方；從媽媽PO出的對話紀錄可見，姊妹看到照片後，完全搞錯重點，只把目光放在畫面左側，驚呼「媽媽的胸部好大喔！」而網友得知真相後則笑稱，「原來是膝蓋啊！可惜了」、「好挺的胸部」。

這名媽媽在「爆廢公社二館」上發文直呼，「阿姨你壞壞！」她先前與姊妹分享泡泡露的使用成效，還把女兒正在洗澡的照片傳到群組；除了浴缸內充滿泡沫，孩子的頭頂也有一圈綿密泡泡，真是可愛極了！但是，姊妹一看到照片後，卻只被照片左方的「2粒」吸引目光，立刻驚呼「媽媽的胸部好大喔！」

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▲▼ 。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲媽媽急忙解釋，「阿姨！那是她爸的膝蓋！」（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

媽媽看到這句話當場傻住，連忙解釋「阿姨！那是她爸的膝蓋！」爸爸以蹲姿替女兒洗澡，但是受到拍攝角度影響，才會讓人不小心誤看；媽媽事後也自嘲，「那不是胸部，是膝蓋好嗎？我有那麼大我就......。」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「我也看錯了」、「角度還可依喜好調整，要集中、要展開也都可以」、「在爸爸膝蓋上黏兩顆紅棗」、「爸爸...的胸部好大喔」、「好硬的胸部」、「又大又圓又挺耶」、「膝蓋不要亂放」、「阿姨你到底想幹嘛啊」、「阿姨的焦點都歪了」、「阿姨抓錯重點了啦」、「我也眼殘」、「原來膝蓋真的會被看成胸部」、「阿姨我們一起去面壁」。

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