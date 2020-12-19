　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

四叉貓「母親意外過世」　神聖領地曝光！不務正業只因2個字

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

四叉貓熟知台灣網路文化，也會自己發起行動或輿論創造不同的空間和意義。

▲四叉貓熟知台灣網路文化，也會自己發起行動或輿論創造不同的空間和意義。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

鄉民總好奇四叉貓的正職到底是什麼？為何總是可以到處出席記者會、上政論節目、到選舉造勢場合數椅子、到社運絕食現場吃泡麵、爆料名人內幕八卦、亂入敵對團體反串說著他們的語言？

正確答案是沒有。也可以說，他這一年的正職是專心打電動，靠上政論節目的通告費支付房租、生活費，他笑說：「還過得去啦！」我們拜訪四叉貓家，他一邊喊著最新的遊戲機PS5已經玩膩了，一邊斜躺在king size再加大的軟床上，穿著無袖運動衣隨性受訪。床邊是大尺寸雙螢幕、彩虹鍵盤、絕佳音響與穩定網路，他用一個螢幕玩遊戲，一個螢幕看攻略，這就是他的神聖領地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在反對同性婚姻的宗教團體集會上，四叉貓（前右）會自創各種怪招吸引媒體目光，瓜分輿論效應。圖為他躺在充氣床上直播敷面膜。（翻攝自四叉貓臉書／PNN）

四叉貓從小在網路上長大。他13歲國中時開始上BBS，20歲就成為網路遊戲《天堂》高手，靠發表無數遊戲攻略竄紅，在網路上稱王，也喜歡號召現實街頭行動。2016年開始，他頻頻亂入反同婚宗教團體的集會，在現場扮成美人魚、躺在充氣床上敷面膜、直播，有時跟著唱聖歌，充滿噱頭的畫面，輕鬆占據新聞版面；2019年國民黨總統候選人韓國瑜頻繁造勢，他到現場算椅子，打臉媒體報導的人數，被稱為「椅子精算師」。無論反串、亂入、湊熱鬧、爆料，他說做這些事都是為了好玩，「就像放一把火，看能燒到什麼程度。」

當八年板主　性向公開管理得宜

但花費大把時間不務正業，背後有個很深層的原因，是寂寞。比如說，他開始跑遍全台緊盯韓國瑜造勢場合，部分也是因為跟日籍男友分手後心情低落，找個事情做來轉移注意力。又例如，父親在他18歲時癌症過世，母親則在他20多歲退伍後意外亡故，他自此成為無父無母無手足的孤兒，沒人管了。他到美國跑單幫做網拍、打遊戲、交男友、玩BBS…都沒有人會突然拔掉他的網路線了。我們數度旁敲側擊母親意外的原因，他都說：「我不想談。」

四叉貓是在Ptt漸漸變成公共論壇後才開始使用。「我在八卦板看到很多同志仇恨言論，寄信給板主，板主不理我，我就想說有缺我就來選，真的選上，從2012年當到今年7月1日，整整8年每年都有當上。」管理最熱門的八卦板並不容易，得有公信力，找出各方都能接受的解決之道。他勤於管理，也對性向相當公開，在一片異男聲浪中得到不錯評價。也在太陽花學運、香港占領中環等大事件發生時到現場發文，每次都迅速被推爆。

四叉貓的家中，床旁邊就是雙螢幕和鍵盤。

▲四叉貓的家中，床旁邊就是雙螢幕和鍵盤。(圖／鏡週刊提供)

在Ptt 25年的歷史中，奇蹟等級的「紫爆」，史上只有2次，第2次是2018年台北市長選舉開票，柯文哲跟丁守中差距僵持在3千票上下，紫爆好幾個小時，最多到達11萬人。那時四叉貓擔任板主，「那個晚上很累，有人說：『這個帳號不要了！』一直發『祭品文』，支持『阿伯當選！阿伯加油！』鄉民就算被水桶16個月也要挺柯，大家就在下面一直推文『真勇者』，那天晚上每個板主都浸了幾百個人水桶。」（編按：八卦板規禁止政治問卦，政治討論長期在模糊空間遊走，被板主判定違反板規者，會被處罰「浸水桶」，即不能在該板上發言。）

原始碼護身　對岸攻擊不得其法

Ptt滿載鄉民獨特BBS語言，四叉貓主張這些文化應該要保留下來，特別是在這個網軍、假訊息氾濫的年代，Ptt反而像是一座難以攻下的古老堡壘。「對岸有所謂帝吧討論社，號稱要癱瘓台灣所有網站，他們說是『帝吧出征，寸草不生』。他們聽說台灣最大論壇叫Ptt，但連要怎麼進去Ptt都找不到方法，因為太原始老舊，鄉民就說是『帝吧出征，笑到往生』。還有人去淘寶買帳號，但沒有用，即使能上站也不能發文，買了還不知道怎麼登入。」鄉民像騎士抵禦古老堡壘遭網軍入侵，一發現疑似網軍，就會到MultiID板檢舉，站長介入調查，並刪除多重帳號。

四叉貓也見證選舉時公關公司操作假帳號與輿論的手法，2018年，八卦板出現400多個分身帳號選出的板主，到了今年，只要100多票就能當選板主。四叉貓的最高得票數是2014年以8千多票當選，至今無人能破紀錄。「我以前參選必上，大家也很怕板主被奇怪的人拿走，鄉民就算討厭我，也寧願投給認識的人。」今年，四叉貓不再參選。

就算不當板主了，四叉貓也還是鄉民熱愛談論的吉祥物。哪天網軍太多，他可能又想出來參選了。

八卦板板主劉宇
四叉貓（劉宇），40歲
ID暱稱：xxxxcat（…） 
登入次數：6,044次
有效文章：21篇

更多鏡週刊報導
【Ptt傳奇人物7】電影少女的明星夢　前Ptt新聞部發言人高嘉瑜
【Ptt傳奇人物1】我們的青春在PTT
【Ptt傳奇人物2】娘子快跟牛魔王出來看神龍　表特板神龍

ET快訊
兒台大打球成植物人！他用1000帳號諜戰PTT　感動鄉民幫創
特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」
快訊／北投11歲女童13樓墜落　送醫搶救不治亡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台最狂海景第一排碼頭市集！駁二串連蓬萊商港區　聖誕跨年登場

歡慶南迴鐵路電氣化！台鐵台東站「12/20發售千份紀念套票」

快訊／再增4例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

跨年台東擠爆！鐵路、公路、空運「加班車一覽」　道路管制點曝光

臺中期間限定浪漫夜！耶誕水舞燈光秀絕美吸睛　11米紅色彩結耶誕樹蒐集祝福

學霸兒台大打球成植物人！他用1000個帳號諜戰PTT　感動鄉民幫創板

四叉貓「母親意外過世」　神聖領地曝光！不務正業只因2個字

他當21年批踢踢板主卻「不敢承認」　身分曝光已開2間公司

草莓季必看！達人傳授「食用前後」秘訣　大量維生素不流失

三重蘆洲現神秘「紅背心阿姨」　撿鼠窩垃圾沿路賣！當地人發毛

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

大學情侶存錢吃「火鍋界LV」慶生　女友遭老鼠鑽褲管！業者閉館2天

全台最狂海景第一排碼頭市集！駁二串連蓬萊商港區　聖誕跨年登場

歡慶南迴鐵路電氣化！台鐵台東站「12/20發售千份紀念套票」

快訊／再增4例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

跨年台東擠爆！鐵路、公路、空運「加班車一覽」　道路管制點曝光

臺中期間限定浪漫夜！耶誕水舞燈光秀絕美吸睛　11米紅色彩結耶誕樹蒐集祝福

學霸兒台大打球成植物人！他用1000個帳號諜戰PTT　感動鄉民幫創板

四叉貓「母親意外過世」　神聖領地曝光！不務正業只因2個字

他當21年批踢踢板主卻「不敢承認」　身分曝光已開2間公司

草莓季必看！達人傳授「食用前後」秘訣　大量維生素不流失

三重蘆洲現神秘「紅背心阿姨」　撿鼠窩垃圾沿路賣！當地人發毛

鵝肉口感絕佳卻超貴！內行揭成本價...遇「關鍵時期」直接破產

鐮刀砍友11刀！東勢雞農「假扮目擊者」報警：他全身是血…下場曝

曝最新病況！喝流質食物+觀察心臟　沈智慧預告「我會回去的」

暴龍「北國變南國」！帶2019冠軍旗掛新家　主帥讚：有家的感覺

蘇偉碩反萊豬挨告疑遭「茶水表」　馬英九：非常恐怖的事情

男性也有更年期！性慾低體力差勃起不堅　速就醫擺脫不適

超前部署防老化！年過40是關鍵　慈濟教您用食物和運動保健康

巨蟒纏身！潘君侖首次代班外景「浮現人生跑馬燈」

13歲小弟「鮮血狂噴」慘死…染紅病房牆壁！　確診6天急速惡化亡

拿安眠藥遭拒！男大鬧急診室…嗆警：檢舉你們　對警車吐口水洩憤

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

北北基宜豪大雨　北台雨不會下到明年初

電影少女的明星夢　前Ptt新聞部發言人高嘉瑜

女童留長髮　園方未過問直接剪掉

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

看電影拍照被抓　她竟公審影城

2021燈會禁車令　網灌爆林智堅fb

不敢承認是板主　前股票板主潘仕軒

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

翻Google地圖舊街景！「貨車上熟悉身影」讓網鼻酸

日月潭魚虎危機　居民1招拚消滅

北台灣大雨特報　一路下到28日

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

更多熱門

相關新聞

不敢承認是板主　前股票板主潘仕軒

不敢承認是板主　前股票板主潘仕軒

大學時，潘仕軒喜歡同班一位同學，女孩問他要不要上Ptt丟水球聊天，因此他註冊Ptt帳號，後來女孩子沒追到，倒是在1999年創立了股票板。

電影少女的明星夢　前Ptt新聞部發言人高嘉瑜

電影少女的明星夢　前Ptt新聞部發言人高嘉瑜

四叉貓遭「桃園孫先生」提告！

四叉貓遭「桃園孫先生」提告！

擊垮Pornhub「紐時記者」　下一步盯XVideos

擊垮Pornhub「紐時記者」　下一步盯XVideos

《神隱少女》票房上調至316.8億

《神隱少女》票房上調至316.8億

關鍵字：

鏡週刊四叉貓批踢踢

讀者迴響

熱門新聞

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

木星哽咽哭了！交往13年男友不結婚：真的很難

秀英直接回答：少女時代是8人

《型男大主廚》古錐師愛女輕生 「妳好殘忍」

醫「1張圖」秒看腸癌7大徵兆！

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

快訊／林書豪重返NBA加盟勇士

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面