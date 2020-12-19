四叉貓「母親意外過世」　神聖領地曝光！不務正業只因2個字

▲四叉貓熟知台灣網路文化，也會自己發起行動或輿論創造不同的空間和意義。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

鄉民總好奇四叉貓的正職到底是什麼？為何總是可以到處出席記者會、上政論節目、到選舉造勢場合數椅子、到社運絕食現場吃泡麵、爆料名人內幕八卦、亂入敵對團體反串說著他們的語言？

正確答案是沒有。也可以說，他這一年的正職是專心打電動，靠上政論節目的通告費支付房租、生活費，他笑說：「還過得去啦！」我們拜訪四叉貓家，他一邊喊著最新的遊戲機PS5已經玩膩了，一邊斜躺在king size再加大的軟床上，穿著無袖運動衣隨性受訪。床邊是大尺寸雙螢幕、彩虹鍵盤、絕佳音響與穩定網路，他用一個螢幕玩遊戲，一個螢幕看攻略，這就是他的神聖領地。

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四叉貓從小在網路上長大。他13歲國中時開始上BBS，20歲就成為網路遊戲《天堂》高手，靠發表無數遊戲攻略竄紅，在網路上稱王，也喜歡號召現實街頭行動。2016年開始，他頻頻亂入反同婚宗教團體的集會，在現場扮成美人魚、躺在充氣床上敷面膜、直播，有時跟著唱聖歌，充滿噱頭的畫面，輕鬆占據新聞版面；2019年國民黨總統候選人韓國瑜頻繁造勢，他到現場算椅子，打臉媒體報導的人數，被稱為「椅子精算師」。無論反串、亂入、湊熱鬧、爆料，他說做這些事都是為了好玩，「就像放一把火，看能燒到什麼程度。」

當八年板主 性向公開管理得宜

但花費大把時間不務正業，背後有個很深層的原因，是寂寞。比如說，他開始跑遍全台緊盯韓國瑜造勢場合，部分也是因為跟日籍男友分手後心情低落，找個事情做來轉移注意力。又例如，父親在他18歲時癌症過世，母親則在他20多歲退伍後意外亡故，他自此成為無父無母無手足的孤兒，沒人管了。他到美國跑單幫做網拍、打遊戲、交男友、玩BBS…都沒有人會突然拔掉他的網路線了。我們數度旁敲側擊母親意外的原因，他都說：「我不想談。」

四叉貓是在Ptt漸漸變成公共論壇後才開始使用。「我在八卦板看到很多同志仇恨言論，寄信給板主，板主不理我，我就想說有缺我就來選，真的選上，從2012年當到今年7月1日，整整8年每年都有當上。」管理最熱門的八卦板並不容易，得有公信力，找出各方都能接受的解決之道。他勤於管理，也對性向相當公開，在一片異男聲浪中得到不錯評價。也在太陽花學運、香港占領中環等大事件發生時到現場發文，每次都迅速被推爆。

▲四叉貓的家中，床旁邊就是雙螢幕和鍵盤。(圖／鏡週刊提供)

在Ptt 25年的歷史中，奇蹟等級的「紫爆」，史上只有2次，第2次是2018年台北市長選舉開票，柯文哲跟丁守中差距僵持在3千票上下，紫爆好幾個小時，最多到達11萬人。那時四叉貓擔任板主，「那個晚上很累，有人說：『這個帳號不要了！』一直發『祭品文』，支持『阿伯當選！阿伯加油！』鄉民就算被水桶16個月也要挺柯，大家就在下面一直推文『真勇者』，那天晚上每個板主都浸了幾百個人水桶。」（編按：八卦板規禁止政治問卦，政治討論長期在模糊空間遊走，被板主判定違反板規者，會被處罰「浸水桶」，即不能在該板上發言。）

原始碼護身 對岸攻擊不得其法

Ptt滿載鄉民獨特BBS語言，四叉貓主張這些文化應該要保留下來，特別是在這個網軍、假訊息氾濫的年代，Ptt反而像是一座難以攻下的古老堡壘。「對岸有所謂帝吧討論社，號稱要癱瘓台灣所有網站，他們說是『帝吧出征，寸草不生』。他們聽說台灣最大論壇叫Ptt，但連要怎麼進去Ptt都找不到方法，因為太原始老舊，鄉民就說是『帝吧出征，笑到往生』。還有人去淘寶買帳號，但沒有用，即使能上站也不能發文，買了還不知道怎麼登入。」鄉民像騎士抵禦古老堡壘遭網軍入侵，一發現疑似網軍，就會到MultiID板檢舉，站長介入調查，並刪除多重帳號。

四叉貓也見證選舉時公關公司操作假帳號與輿論的手法，2018年，八卦板出現400多個分身帳號選出的板主，到了今年，只要100多票就能當選板主。四叉貓的最高得票數是2014年以8千多票當選，至今無人能破紀錄。「我以前參選必上，大家也很怕板主被奇怪的人拿走，鄉民就算討厭我，也寧願投給認識的人。」今年，四叉貓不再參選。

就算不當板主了，四叉貓也還是鄉民熱愛談論的吉祥物。哪天網軍太多，他可能又想出來參選了。

八卦板板主劉宇

四叉貓（劉宇），40歲

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