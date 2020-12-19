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被政治耽誤的女歌手！高嘉瑜「北一女美照」曝光　三總急診被告白

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高嘉瑜愛唱歌，內心也有明星夢，我們請她在立委辦公室的櫃子上，為此次專訪高歌一曲。

▲高嘉瑜愛唱歌，內心也有明星夢，我們請她在立委辦公室的櫃子上，為此次專訪高歌一曲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

立委高嘉瑜辦公室一片粉紅色，沙發放著許多玩偶，櫃中一系列粉色文宣品，各種模樣的高嘉瑜做著可愛表情，顯得很夢幻。她愛唱歌，我們請她拿麥克風拍照，她唱起〈蘭花草〉。這首歌會不會太老氣呀？「啊我就老了嘛！」

生病掛急診　醫生寫信板內告白

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40歲的高嘉瑜，ID是xin，只有資深鄉民才可能擁有的短ID。「登入次數6,442次，有56萬3,893塊P幣。」政治人物現實中有多少錢，要看財產申報。至於Ptt的P幣怎麼來的？則是她擔任Ptt新聞部站長兼發言人時，站方發的薪水。

高嘉瑜第一篇Ptt的文章在19年前，是一則電影推薦文。「大拇指推薦《少林足球》，好笑到令人禁不住一再鼓掌，或許因為本人國中超愛看《足球小將翼》，所以很喜歡看這部片。」除此之外還有《魔戒》《藍色大門》，但無人回應。「就寫一些心情，然後沒人理我，哈哈哈哈。」

喜歡電影的少女，內心有明星夢。從小愛綁公主頭，高中愛唱KTV，就去報名中華電信的歌唱比賽，然而上台太緊張，連自己在唱什麼都不知道。大學讀台大法律系，她開始參加政治活動、擔任台大學生會會長，忙到沒去上課，因此跟同學不熟。娛樂圈流行校園美女，她接受媒體採訪，也曾經報名《我猜我猜我猜猜猜》，雖然沒選上，但還是參加了綜藝節目《JACKY SHOW》。

那有沒有人寄站內信跟妳告白過呀？高嘉瑜尷尬一下，「哈哈哈，不知道怎麼講。」高嘉瑜說，印象深刻的是一次晚上去汀州路的三軍總醫院掛急診，後來醫生在Ptt寫信給她。「我很訝異，這個醫生怎麼知道我是誰？就覺得個資好像受到侵犯，他可能看了我的名字，回去就查到我的ID，當時是有受到驚嚇。」

北一女時期的高嘉瑜。（高嘉瑜提供）

▲北一女時期的高嘉瑜。（圖／高嘉瑜提供）

2005年，Ptt常因鄉民們熱議某個事件而鬧上新聞，例如鳳山凱名、mini158跳樓事件，也發生許多私密照外洩事件。「上新聞的頻率非常高。也有好的，例如莫拉克風災時，鄉民就做即時救災地圖捐物資，當時若有人想不開，鄉民就趕快找這個人，大家動員人肉搜索。」站方多為資工系學生，不擅長也不喜歡應對媒體，因此當時的站長杜奕瑾邀請她負責對外發言，直到2010年她為參選台北市議員，才辭了Ptt的職務。

擁專屬符號　在這裡感受到溫暖　

她的政治立場與柯文哲友好，常跟民進黨唱反調，很有Ptt鄉民性格。2017年在政論節目預言民進黨選舉將慘敗，前副總統呂秀蓮在節目罵她唱衰，批她是被寵壞的年輕人。姚文智參選台北市長，眾人拍照造勢，她偷偷落跑，後來被姚文智酸她應該退黨。2018年民進黨九合一六都選舉果然慘敗，但她當選立委，在港湖選區得到的立委票，比姚文智的市長票還要多。這陣子，立法院民進黨對抗國民黨反萊豬，民進黨立委皆穿黑色，唯她沒收到通知，穿粉紅色，可說沒人緣到了極點。

「某種程度，我覺得Ptt鄉民對我蠻厚道的，很多人說Ptt鄉民對政治人物不留情面，我在媒體上受到很多攻擊或不諒解，Ptt有很多正義人士會幫我澄清說明，我就覺得特別溫馨，覺得鄉民有很多好人。」選台北市議員的時候，喜歡她的鄉民都在她的相關新聞下推文寫：+<><，成了她的專屬符號。

要在複雜的政壇生存不容易，Ptt是讓高嘉瑜感到溫暖的地方。

高嘉瑜說，Ptt 25年，當年大學生的鄉民們都長大了。「30歲到50歲這個年齡層，是台灣的中堅階層，對政壇有很多影響力。」對高嘉瑜來說，Ptt是她成長的一部分。「裡頭的意見隨著時間深入你的心裡，變成你的一部分，感覺我跟Ptt的鄉民一樣，自然而然會有跟民進黨傳統不一樣的想法，算是受Ptt鄉民言論的影響。」

她說，每一個女孩都有明星夢，曾有客串過連續劇《娘家》的經驗，讓她知道自己沒辦法當藝人。「只好試著當個政治明星了。」她的辦公桌上，放著當期的《鏡週刊》，問她怕不怕狗仔呀？「當然會，常常有狗仔來跟耶！」


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