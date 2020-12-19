他當21年批踢踢板主卻「不敢承認」　身分曝光已開2間公司

▲潘仕軒今年結束21年的股票板板主職務，準備面對更大的挑戰。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

大學時，潘仕軒喜歡同班一位同學，女孩問他要不要上Ptt丟水球聊天，因此他註冊Ptt帳號，後來女孩子沒追到，倒是在1999年創立了股票板。

當年只有小貓2、3隻，現在已成為Ptt前五大熱門看板，假日都有1萬人在看板上。41歲的潘仕軒，今年請辭了板主職位，作為創板人，21年的板主生涯，等於是透過股票板經歷台灣經濟21年來的震盪起伏。「每次空頭時，大家極度絕望，只要有任何做多的人，就一定被砲轟，多頭的時候就相反，這一直不斷循環。」

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辭板主的心情，他說像看一個孩子長大，要送給別人了，很捨不得，但他開了2家公司，又念EMBA，實在忙不過來。他大學讀台大生命科學系，eyespot這個ID典故來自生物學課本，意思是草履蟲的眼點。20年前生科產業還不健全，但政府與新聞媒體畫大餅，把生科系炒得如股票水漲船高，結果畢業後不容易找工作，因此Ptt有流行語：「一日科科，終生科科。」

他說從2005年開始，因基亞與浩鼎的成果不如預期，信心頓失。他是本科專業，從大學用5萬元開始玩股票，一路鑽研相關知識，對於生技產業的市場價值有一套嚴謹的判斷，認為台灣生技產業趨完整，許多生技股被嚴重低估，因此長期買入杏國、因華，杏國買在30塊以下，而因華買在10塊以下。

結果股價沒起來，他被套牢了。「我邊跌邊買，圖線像一個碗。所以我有幾年的時間，不敢承認自己是股板板主。」他說那段時間，不免自我懷疑：「到底市場是白癡，我聰明？還是全市場都聰明，我是白癡？」

今年股價上漲，他脫手了，2檔股票報酬率分別是200％、300％。現在他敢承認自己是股票板板主了，奉獻21年的青春時光，算是光榮退休。

21年股票板板主

潘仕軒，41歲

ID暱稱：eyespot（追求內心的自在）

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