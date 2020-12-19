北北基宜豪大雨　北台「冰雨」不會下到明年初！放晴時間曝光

▲最新歐洲模式，模擬25日8時地面預測圖顯示，大陸高壓中心(藍H)在長江口，向東移動，受其影響，至少持續兩、三天晴朗穩定的天氣。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

今天受到東北季風影響，北台灣濕冷，最低預計14度。不過氣象專家透露一項好消息，下週四(24日)下午、乾空氣緊隨南下，天氣迅速好轉，北台灣受到大陸高壓影響，至少會有2、3天好天氣，「北台雨下到明年初」的情況宣布不會發生。

今晨最低溫出現在桃園農測站14.2度，今（19）日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，明（20）日東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。氣象局針對基隆、新北發佈豪雨特報；宜蘭、台北發佈大雨特報。

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▲北北基宜豪大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，北台灣為「濕涼微冷」的天氣，冷空氣比上一波弱，平地最低氣溫僅降至14度左右，都會區最低氣溫則降至15、16度。明(20)日、下週一(21日)，南方有「熱帶低壓」或「颱風」外圍的中層水氣，逐漸北上(左圖)，新竹以南雲量逐漸增多；明晚、下週一其降雨機率提高，高山(3500米以上)亦有飄雪的機率。

不過下週二、三(22、23日)天氣好轉、氣溫漸升，東半部有局部短暫雨的機率。下週三下午、另一波東北季風快速抵達，氣溫驟降，新竹以北轉有局部短暫雨；下週四(24日)下午、乾空氣緊隨南下，天氣迅速好轉。下週五(25日)起受移動性大陸高壓(右圖)影響，至少持續兩、三天晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚乾冷的天氣。因此，前日若干媒體競相報導：「北台連續濕冷，一直持續到明年初」的誇張說法，並不會發生。

▼北台灣為「濕涼微冷」的天氣，冷空氣比上一波弱，平地最低氣溫僅降至14度左右。