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今晨12.7℃平入冬低溫！北北基宜大雨　北部周末起一路下到明年初

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下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／記者李毓康攝）

▲官欣平提醒，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生機率。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（17日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的富貴角，來到12.7度，再度平了入冬最低溫紀錄。氣象局預報員官欣平表示，周六開始另一波東北季風增強，北台灣低溫再下探14、15度，且周末之後，中南部山區也有零星降雨機率。天氣風險公司總經理彭啟明則提醒，預期北部今和周五有個短暫空檔可把握，否則至少會持續下到年底或明年初。

氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今仍是北部、東半部迎風面降雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局也對14縣市發布「陸上強風特報」，東北季風影響，台南至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍偏涼冷，天氣和前幾天類似，持續受到東北季風影響，北部、東北部清晨低溫14、15度，中南部16至18度；白天高溫有一點點回升，北台灣17至20度，花蓮23度、中部和台東25度、南部26至27度。

官欣平說，今北部、東半部和恆春半島雲量偏多有短暫降雨，其中又以基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區整天有雨、雨勢較持續，有大雨或豪雨發生機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，周五是一個區隔點，東北季風稍減弱，溫度再回升，北台灣高溫終於回到20度出頭，約20至22度，而中南部變化不大；下雨有稍減緩，但基隆北海岸和東北部仍有較大雨勢發生機率。

官欣平提醒，下波冷空氣在周六增強，強度和這波一樣，依舊是東北季風等級，北台灣較涼冷時下探14、15度；而周末以後，中層水氣從南邊上來，中南部雲量稍增加，中南部山區也有零星降雨機率，但仍以北台灣持續降雨為主。

彭啟明16日在臉書說，預期北部今和周五有個短暫空檔，雨勢及範圍都會減少，可以把握，「如果您不注意，一定會覺得每天都在下雨，而且至少持續會到年底或明年初。」

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今晨12.7℃平入冬低溫！北北基宜大雨　北部周末起一路下到明
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