北部人2天空檔…更大雨炸4天！「黑將軍」急凍南下　跨年恐有冷氣團

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北部人2天空檔…更大雨炸4天！「黑將軍」急凍南下　跨年恐冷氣團冷得有感

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲東北季風接力報到。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，18日天氣轉變，白天大陸高壓已經出海，帶來偏東風，高溫回升，北東回到20、21度，中南部有25、26度，早晚仍偏涼，預估入夜以後又有一波東北季風南下，迎風面再度降溫，雲量增加，北東有局部大雨發生機率。晚間並針對新北、基隆、宜蘭發佈大雨特報，晚間至18日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生機率。

氣象局預報，18日白天東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，苗栗以北白天高溫可以回升到20、21度，宜花約22至24度，中南部及東南部約25至27度，但入夜後又會下降，台南以北及宜蘭低溫約16至18度，其他地區約19度。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼周末天氣。（圖／氣象局）

▲冬雨綿綿無期，冷空氣挾大雨周末報到。

降雨部分，白天北部、東半部仍有局部降雨，但降雨區域不大，入夜以後下一波東北季風增強，北台灣水氣增多，降雨範圍增大，且基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨機率，而北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，至於中南部整天為多雲到晴。

19至21日（周六至下周一）受東北季風增強影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚偏涼，這波冷空氣水氣較多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，「這兩天空檔，北部朋友好好把握！」下一波冷空氣預估18日（周五）冷空氣報到，北東濕冷有雨，這波降溫預估到22、23日（下周二、三），水氣多，南方水氣會北上，北東雨量略多，慢慢回溫，有幾天回溫轉晴，「至少不會那麼冷了」，一直到跨年有一波冷空氣南下，那幾天可能會比較冷。

彭啟明指出，最近冷空氣在東亞肆虐，台灣相對溫暖，上海最近已經到達0度，預估跨年前會有新一波冷空氣在東亞發展起來，很大的冷高壓「黑將軍」急速往南下，勢力滿強，但到台灣剩幾度拭目以待，「冷得有感」，目前觀測上海會跌到0度以下，台灣可能接近冷氣團。

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