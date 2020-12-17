「跨年有機會10度↓」　彭啟明：可能是入冬最強一波冷空氣！

▲2021台北101煙火模擬圖 。（圖／台北101提供）

記者陳俊宏／台北報導

許多民眾準備迎接2021年元旦三天連假，十分關心跨年天氣。對此，天氣風險公司總經理彭啟明今天（17日）表示，很有可能是今年入冬最強的一波冷空氣發威，有些預測數字顯示，對台灣而言有機會到10至12間的低溫，或是更低。

彭啟明今在臉書提到，目前已經有些預測，針對7至14天、也就是聖誕節或是跨年的天氣，大致上聖誕節可能和近日很類似，南北差距大，

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明表示，而跨年的預測上，有些預測模式都看到北方冷高壓在東亞發展醞釀，很有可能是今年入冬最強的一波冷空氣發威；有些預測上的數字顯示，對台灣而言，有機會到10至12間的低溫，或是更低。

▼彭啟明說，跨年很有可能是今年入冬最強的一波冷空氣發威。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明說，但今年冬天溫度預測上，超過一周以上的低溫變動幅度都頗大，常常是早晚的預測都變化差異很大；通常預報員會根據經驗，會較保守看待這樣預測結果，仍有調整的空間存在，「當然您如果是要掌握風險超前部署，這當然或許是機會也是挑戰。」

中央氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍偏涼冷，天氣和前幾天類似，持續受到東北季風影響，北部、東北部清晨低溫14、15度，中南部16至18度；白天高溫有一點點回升，北台灣17至20度，花蓮23度、中部和台東25度、南部26至27度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平說，今北部、東半部和恆春半島雲量偏多有短暫降雨，其中又以基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區整天有雨、雨勢較持續，有大雨或豪雨發生機率。

官欣平表示，周五是一個區隔點，東北季風稍減弱，溫度再回升，北台灣高溫終於回到20度出頭，約20至22度，而中南部變化不大；下雨有稍減緩，但基隆北海岸和東北部仍有較大雨勢發生機率。

官欣平提醒，下波冷空氣在周六增強，強度和這波一樣，依舊是東北季風等級，北台灣較涼冷時下探14、15度；而周末以後，中層水氣從南邊上來，中南部雲量稍增加，中南部山區也有零星降雨機率，但仍以北台灣持續降雨為主。