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蔡英文視導戰備偵巡艦　肯定海軍捍衛海疆、持續打造精良艦艇

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▲▼總統蔡英文視導海軍戰備偵巡艦（圖／軍聞社）

▲總統蔡英文視導海軍戰備偵巡艦。（圖／軍聞社，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

國艦國造工程強化我國海軍戰力，日前安平艦、塔江艦順利交船下水，總統蔡英文日前也親自到高雄、宜蘭視察，感謝所有參與造船工作的夥伴，而蔡英文18日再度赴高雄左營軍港西三碼頭視導海軍戰備偵巡艦，為大家加油打氣，並承諾會持續打造更加精良的艦艇，做全體海軍官兵執行任務的後盾。

蔡英文於致詞時表示，海軍最近有很多好消息，像是潛艦原型艦開工、沱江艦後續艦下水命名，布雷艇交船，都是海軍弟兄姐妹努力的成果，所以特別來這裡代表國人向大家表達感謝，幫大家加油打氣。

蔡英文指出，近一年來，中共機艦的騷擾，確實比過去頻繁許多，海軍官兵為了掌握每一艘共艦的動態，不僅隨時可能因為任務要停休、緊急召回出海，在海面上執行任務的天數也更多，有時一趟就是十幾天才能靠港。

此外，蔡英文登上承德軍艦，視導戰情室、官兵餐廳、廚房環境、醫務室等，了解艦上官兵生活環境。對於官兵不只要24小時忍受狹窄的環境，更要在搖搖晃晃的情況下值勤、休息深感佩服。

蔡英文強調，作為中華民國三軍統帥，有各位最「忠義」的海軍官兵捍衛藍色國土，我們也會持續打造更加精良的艦艇，做各位執行任務的後盾。也提醒各位弟兄姊妹，最近天氣開始變冷了，大家務必做好保暖，有健康的身體，才能繼續捍衛海疆。

▲▼總統蔡英文視導海軍戰備偵巡艦（圖／軍聞社）

▲▼總統蔡英文視導海軍戰備偵巡艦（圖／軍聞社）

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