陸學者：兩岸關係將進入「築底階段」　短期內不會有根本性變化

▲廈門台研院院長李鵬。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

廈門大學台灣研究院院長李鵬16日表示，中美關係2021年面臨新變化，但導致台海地區緊張、複雜情勢的基本面，沒有發生根本性改變，「兩岸關係在過去一年不斷下行，在今後一段時間，台海形勢將處於低谷期的築底階段。」

根據大陸《中央人民廣播電台》報導，李鵬分析，有三個基本面顯示未來2021年台海局勢依然複雜緊張。內部方面，民進黨當局展現所謂執政的傲慢，對在野黨及對民進黨執政構成威脅的政黨政治人物進行無情打壓，再者打壓支持兩岸關係和平發展的媒體，包括支持統一的人士。

另外，民進黨不斷推進「台獨」分裂的活動，所以台灣基本態勢不會發生根本性的變化，「在『九二共識』這個問題上，如果民進黨當局不做根本性調整的話，兩岸關係想改善是非常困難，或者說幾乎是不可能。」

李鵬指出，外部因素來看，雖然拜登當選了美國總統，中美關係可能迎來新變化，但是多大程度上會有變化或者說多大程度上會影響到美台關係，目前還值得觀察，「因為過去幾年，川普政府破壞台海地區和平穩定，做了許多對中美關係傷害的事情，我個人認為，這種政策慣性會在一定的時期裡存在。」

李鵬提到，新冠肺炎疫情的影響，對兩岸關係造成很大的影響，特別是對兩岸民間交流，產生較大的負面衝擊，如果說新冠肺炎疫情沒有得到和緩，兩岸民間交流在一定時期依然難以恢復，當民間交流不恢復，兩岸網友在網上會出現更多的敵對情緒，再加上民進黨當局在島內繼續煽動對大陸敵意，惡化了交流氛圍，「如果新冠肺炎疫情改善、兩岸恢復交流，兩岸網路敵意才會有所改觀。」

李鵬認為，兩岸關係在過去一年不斷下行，在今後一段時間，台海形勢將處於低谷期的築底階段，「由於台海局勢基本面短期內不會發生根本性變化，所以會是不斷築底的過程，但何時觸底反彈，仍有待觀察，民進黨當局若繼續推動『台獨』分裂活動，築底過程會更長。」

李鵬強調，過去一年，川普不斷操縱台海議題，為其選舉謀取私利，使得台海局勢處在高危期，也使得兩岸台海形勢不斷下探，「在明年1月20號以後，兩岸關係可能會出現觸底的階段。中美戰略競爭依舊，美國新領導人上台之後，依然會繼續推進與台北關係的發展。不過，美國在優先事項上或者在急迫性上會有所調整。」

李鵬還說，在這個築底階段，大陸的誠意善意、對台大政方針沒有改變，大陸十四五建議中關於台灣問題的內容，除了最後一句是「高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動」，其他內容都是在講兩岸融合發展，擴大兩岸交流。