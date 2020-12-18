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超前部署「新十代LifeStyle店」　燦坤超強化南科園區生活機能　

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▲燦坤身為3C通路龍頭，超前部署「新十代店」燦坤LifeStyle文賢店於上午盛大開幕剪綵，強化南科周遭生活機能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲燦坤身為3C通路龍頭，超前部署「新十代店」燦坤LifeStyle文賢店於上午盛大開幕剪綵，強化南科周遭生活機能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南科園區發展迅速，周邊人口逆勢成長！燦坤身為3C通路龍頭，超前部署「新十代店」燦坤LifeStyle文賢店於18日上午盛大開幕，強化南科周遭生活機能。

燦坤董事長林技典表示，新十代店格主打寬敞、明亮、舒適，還有3A四「心」級服務：Anytime/Anywhere/Awesome , 用心的經營、安心的購物環境、貼心的服務、放心把需求交給燦坤，讓每位來到燦坤的消費者，都能擁有放鬆愉悅的心情，打造屬於自己家的生活風格。

林技典董事長強調 ，3A四「心」是公司接下來最主要的經營理念 , 希望每個進到賣場的消費者， 都能享受到最好的服務， 燦坤會跟消費者永遠站在一起！燦坤也會從台南這個地方更加發光發熱。

▲燦坤身為3C通路龍頭，超前部署「新十代店」燦坤LifeStyle文賢店於上午盛大開幕剪綵，強化南科周遭生活機能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

燦坤LifeStyle全台共有四間店 ：台南文賢店、三重重新店、台北博愛店、新竹竹東店；台南文賢店為雲嘉南區第一間ＬifeStyle店，為了回饋台南消費者，即日起至十二月二十日，開幕限量回饋：SONGEN松井2.2L直立式雙桿蒸氣掛燙機原價3980元，限量25折只要999元、歐姆龍手臂式血壓計原價1480元，優惠價899元，消費滿額5000元還可抽iPhone 12 64G （紅色）！

同時，業者也表示目前台南購屋需求增加，生活家電的需求相對提升。因此推出許多家電相關購買優惠，無論是洗衣機、空氣清淨機、冰箱或是小家電，指定商品45折起，像是dyson Supersonic吹風機HD02銀原價14600元，專案價只要9999元、、LG PuriCare空氣清淨機（WiFi版）原價21900元，展示優惠價9900元、Panasonic 10公斤大海龍洗衣機原價11,490元，優惠價7990元、SAMSUNG 443公升雙循環雙門冰箱原價27900元，限時優惠82折起，都是限時限量的優惠，建議消費者把握機會！

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