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「1公斤金條做擔保」抗傳即拘　台中男收到傳票險挨詐169萬

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▲▼男子中假檢警詐騙陷阱，險遭騙1公斤黃金。（圖／民眾提供）

▲男子到銀行解定存買黃金，因神情慌張不停發抖引來警方與行員關心。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子日前接到「假檢警」詐騙集團電話，以個資遭盜用涉嫌洗錢，要他去銀行買市價約169萬多元1公斤黃金交付法院擔保。陳男趕緊到銀行將定存解約改買黃金，所幸行員與警方積極了解，他才從原本的「投資理財」改說出真相，證實是一場騙局，讓他直呼好險「沒讓辛苦存的錢飛了！」

12月16日，50歲陳姓男子到台灣銀行台中分行辦理解除2年的定期存款，並向行員表示要購買1公斤的黃金作為投資理財。高姓行員原本照正常程序，將1公斤的黃金條放在櫃台上，並協助辦理相關手續。過程中卻發現，陳男神情十分緊張，雙手還不停發抖，趕快通知派駐台銀的保七員警「學長這邊有人怪怪的！」請求協助。

▲▼男子中假檢警詐騙陷阱，險遭騙1公斤黃金。（圖／民眾提供）

▲▼男子以投資理財為由，到銀行解除定存買1公斤黃金。（圖／民眾提供）

▲▼男子中假檢警詐騙陷阱，險遭騙1公斤黃金。（圖／民眾提供）

員警上前關心陳男，但他仍堅稱是個人「投資理財」，殊不知員警發現櫃檯上一張紙條上寫滿字，一問之下，陳男才供出實情。

陳男表示，他日前接到一通電話，對方告知他個資被盜用涉及洗錢刑案，必須交付1公斤的金條給法院作擔保。對方更主動跟陳男加LINE後，傳送一張台北地方法院刑事傳票給他。他一看上面個資都是他，驚覺大事不妙，「我要怎麼做？」他立刻依自稱檢察官男子的指示抄寫在紙上，趕快到銀行買黃金。

▲▼男子中假檢警詐騙陷阱，險遭騙1公斤黃金。（圖／民眾提供）

▲▼員警檢視男子收到的傳票上印有抗傳即拘，以及抄寫字條，確認就是詐騙。（圖／民眾提供）

▲▼男子中假檢警詐騙陷阱，險遭騙1公斤黃金。（圖／民眾提供）

警方檢視該張刑事傳票，上頭蓋上「抗傳即拘」紅鋼印，一看就知道是假的。保七員警林俊彥、梅庭欽、梁祥賀、楊亮哲與台銀行員等5人不斷解釋說明「我們真的警察就站在這裡，電話那頭的檢察官警察全都是假的，千萬不能把黃金交出去。」經過半小時後，陳男才把話聽進去，恍然大悟，直向警方及行員致謝並說「好險，沒讓辛苦存的錢飛了！」

派駐台銀的保七總隊員警表示，假檢警詐騙一般都是用信用卡、ATM匯款詐騙，黃金詐騙較為少見，他4年來這是第3件，幾個禮拜前還有一個差點被騙3條黃金，市價5百多萬的個案。由於黃金體積小，變賣容易，詐團風險較低，未來也可能成為詐騙主流。

保七總隊呼籲，檢警、司法單位不會隨便把人抓起來關或管收，更不會監管你的帳戶及金錢 。接到「警調單位」、「凍結帳戶」等詐騙電話，請立即撥打165或110查證，切勿因一時慌張而交付款項，受騙上當。

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