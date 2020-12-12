千萬賓利下匝道不排隊！左右飄釀4車撞2團　車尾爛糊修理費恐百萬

▲賓利房車在中彰快速道路變換車道不當，害後方3車連環撞。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

中彰快速道路11日晚間發生2起車禍，起因竟是一輛千萬賓利！原來，藍色賓利疑似要下匝道不耐車陣，一下右切一下左切變換車道，後方小客車反應不及撞上，還導致2輛休旅車也煞車不及發生碰撞。據了解，賓利是2012年出廠的GT V8車款，維修費恐破百萬。

昨日晚間7點多，50歲張姓男子開著去年貸款，2012年出廠的藍色賓利GT V8房車出門。他行經中彰快速道路西屯段往南接近市政路匝道口時，疑似想下匝道，發現車陣太長，先快速往右切一個車道後又急往左切。結果，後方31歲王姓男子開的白色福特FOCUS小客車反應不及，右前車頭撞上賓利左後保桿。

▲▼賓利快速左右變換車道，後方白色小客車反應不及撞上。（圖／民眾提供）

FOCUS後方的休旅車見狀雖緊急煞車，但他後方另一輛休旅車卻反應不及，也撞上前車，當場造成該路段嚴重回堵。第六警分局獲報，立刻到場協助交通疏導，並拍照採證，經酒測確定4車的駕駛都沒有酒駕，也無人受傷。

據了解，該輛賓利是2012年出廠的GT V8，已易手多次，目前市值約800多萬，張男去年貸款買入，如今恐還要負擔上百萬的維修費用。

▲後方2輛休旅車也因此碰撞。（圖／民眾提供）

警方表示，初判賓利變換車道不當，第二輛小客車未注意車前狀況導致碰撞；第三車無肇事因素，但第四車未保持行車安全距離。除將依法開罰，肇事責任仍有待釐清。

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