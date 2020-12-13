台中男酒後騎車載妻爆口角...左偏直撞分隔島喪命！後座妻骨折

▲男酒駕載妻自撞分隔島，自己傷重身亡，妻子則骨折。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子騎機車載施姓妻子去聚餐，陳男酒後凌晨載妻返家途中，夫妻發生激烈口角。陳男疑似「左偏直撞分隔島」，施女骨折開刀，沒生命危險，但陳男傷重送醫不治，2人從此天人永隔。警方表示，陳男酒測嚴重超標，施女未飲酒，事故原因有待釐清。

▲▼消防隊到場，將受傷的妻子帶上救護車。（圖／民眾提供）

台中市消防局13日凌晨3點多獲報，南區忠明南路有一輛機車自撞，2人受傷，消防隊立刻出動人車。到場發現現場有1男1女，32陳姓男子意識不清，31歲施姓女子意識清楚，身上有多處疼痛，2人均立刻送往中山醫院。但陳男因顱內出血及胸部內出血，經急救後仍不治死亡，施女則是左手骨折，身上多處擦挫傷，無生命危險，目前開刀中。

據了解，陳男與施女為夫妻，家住大里，事發前2人騎機車與友人聚餐，陳男有喝酒，施女則沒喝，聚餐後卻是陳男騎機車載妻回家。途中，2人疑似發生激烈口角，陳男竟「加速左偏往分隔島撞上去」，2人也飛撞倒地。警方調閱現場監視器，發現機車車速不慢，可能是造成嚴重死傷的原因。

▲▼分隔島上有長長的刮痕。（圖／民眾提供）

警方表示，陳男經抽血檢測，發現酒精濃度超標甚多，施女則未飲酒。陳男母親接獲通知到場，也難過不已，不知為何會發生這樣的事。至於施女自述是陳男故意加速撞分隔島，與常情不相符，說法有待保留，仍需調查釐清。除等施女開刀完後進行筆錄外，也將報請檢察官、法醫相驗，了解死因。

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