車手盜領20萬開心數鈔　「身材壯碩」警一眼看出送辦

▲曾因詐欺案判刑的黃姓男子上月重操舊業擔任車手在超商盜領存款，被眼尖巡佐認出函送偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

曾因詐騙案遭判刑的桃園市黃姓男子，上月重操舊業當車手，在蘆竹區某超商ATM提款機盜領20萬元，蘆竹警分局本月接獲警政署「165」反詐騙通報，大竹派出所巡佐吳俊成一眼認出壯碩身材車手就是黃男，因黃男為該所列管詐欺治安顧慮人口，全案依詐欺罪嫌函送桃園地檢署偵辦，黃男到案後也坦承犯案不諱。

24歲的黃姓男子曾因詐欺案被判刑入獄，也是轄區列為詐欺治安人口對象，上月警方接獲警政署「165」反詐騙專線通報轄區詐欺個案，向轄區某銀行調閱監視器影像，其中大竹派出所巡佐吳俊成一眼就認出壯碩的車手就是黃男。

▲曾因詐欺案判刑的黃姓男子上月重操舊業擔任車手在超商盜領存款，事後騎乘機車離去，壯碩身材被巡佐一眼認出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，資深巡佐吳俊成憑著多年警勤區深耕經營，熟識管區治安顧慮人口面孔與其生活等資料，這次一眼認出涉嫌詐欺的車手黃姓男子涉案，黃男到案後，坦承涉案不諱，警方依詐欺罪嫌函送偵辦，分局長黃益三獲悉後已決定公布事蹟予以表揚。

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