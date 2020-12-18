咳嗽送急診！2個月嬰兒抽出「黏稠牛奶血」…醫：家長奶粉沖太濃

▲嬰兒抽出牛奶血。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇蘇州市一出生僅2個多月的嬰兒小楊楊（化名），近日因為一直咳嗽，被家長送醫治療。沒想到，孩子在抽血檢查時，意外抽出「牛奶血」，把醫護人員嚇了一跳。醫生排查後發現，竟是因為家長奶粉沖太濃了！

據《現代快報》報導，小楊楊因為咳嗽一周一直未見好轉，便來到蘇州科技城醫院進行進一步診治。在入院抽血時，醫護人員發現血樣有明顯油脂分層，該院新生兒科副主任李永富得知這個情況後，立即安排完善血脂檢查，發現小楊楊的血膽固醇明顯增高，三酸甘油酯竟高出正常2倍以上，血鈣、血磷、血鉀均明顯偏高，檢查結果提示高血脂症，電解質紊亂。

才2個多月的小楊楊怎麼會有高血脂症呢？在醫生的追問下得知，原來，小楊楊自出生就一直是喝奶粉，醫生詳細詢問餵養史發現，家長配置奶粉時，未完全按照標準沖泡。

▲家長沖泡奶粉太濃導致。（圖／翻攝自現代快報）

家長稱，因為怕小楊楊營養跟不上，每次沖泡奶粉時都會比正常多加幾勺，導致濃度過高。李永富說，奶粉過濃很容易引起過度餵養，營養過剩，不僅會造成腎臟負擔，還會對消化及血液健康等造成不良影響。

目前，經過治療，小楊楊肺部感染症狀較前好轉，生命體徵平穩，可正常進乳，治療後復查血脂都恢復正常。

醫生提醒家長，在餵養時要嚴格按照奶粉配置說明配奶，不要自行增加或者減少，嬰兒也要定期複查或健康體檢，如發現異常，要及時就醫。

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