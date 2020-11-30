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北市銀髮族安心拚事業第二春！五千人擠花博中高齡就博會　北市就服處求職工具助陣

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▲▼中高齡就業博覽會採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市副市長蔡炳坤（左）和台北市勞動局局長陳信瑜一同出席中高齡就業博覽會。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

少子化＋高齡化社會　中高齡勞動力再運用成顯學

還想著65歲就退休不工作的日子嗎？台灣邁入超高齡化社會的日子已近在眼前，加上少子化影響，勞動力缺口不斷擴大，台北市尤其明顯。台北市長柯文哲表示，台北市人口結構預估在110年底，每5人就有1人年齡為65歲以上，而台灣平均壽命85歲，如果65歲就退休，「國家不可能養你20年都不工作」。在台灣中高齡勞動參與率低於美、日、韓等國家的前提之下，如何開發且有效運用中高齡者勞動力，成為越來越重要的議題。對此，北市勞動局長陳信瑜表示，台北市為首都應當表率，鼓勵中高齡者重返職場。因此，臺北市就業服務處從106年即開始舉辦「中高齡就業博覽會」；今年就博會參展廠商數更較去年翻倍成長，近百家廠商提供了超過4千個職缺，吸引破千民眾湧入會場尋找事業第二春。

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▲▼中高齡就業博覽會採訪-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長柯文哲（前排中）表示台北市即將成為超高齡化城市，加上少子化影響，需要中高齡勞動力重返生產力行列。

企業僱中高齡者獲獎勵補助　勞動力轉化成健康力

11/14於圓山花博爭艷館舉辦的「中高齡就業博覽會」，95家參展廠商中以住宿及餐飲業、批發及零售業和製造業為大宗，這些需要直接面對顧客或是內部協同合作的企業，徵才看重經驗豐富、危機處理能力佳、具備穩定性和高配合度的工作特質，這些正是中高齡求職者所具備的優勢。此外，台北市副市長蔡炳坤表示，市府還透過補助獎勵措施，協助企業在職場中幫助中高齡者學習與再適應。像是雇主晉用中高齡以上者，補助3個月基本工資及每位每月5000元教練費用，享有補助津貼最高86,400元。而且企業每僱用1人，每個月補助新臺幣13,000元，最長發給12個月津貼，就是希望中高齡求職者能在找到工作後穩定持續地為國家和個人付出生產力，這些實際的政策也能讓雇主們「揪甘心」。

▲▼中高齡就業博覽會採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲中高齡求職者經驗豐富、危機處理能力佳、具備穩定性和高配合度的工作特質，是不少企業主需要的人才。

北市勞動局長陳信瑜補充，今年中高齡就博會的參展廠商和職缺數皆突破往年紀錄，95家廠商提供了4,052個職缺，最高薪資可達100K，平均破30K，現場可見不少銀髮族手持履歷等待面試的情景。局長陳信瑜認為中高齡者再工作不僅是重新擁有滿滿成就感、為國家帶來生產力，而且「勞動力就是健康力」，通過勞動能活得更有活力元氣。她強調「希望台北市的角色就像是火車頭，建立起中高齡勞動市場的典範，讓全台其他城市也能找出適合在地中高齡者就業的模式。」

▲臺北市就業服務處提供包含職涯諮商、履歷健檢、模擬面試和心理諮商等服務，協助參與就業博覽會的中高齡求職者。（圖／臺北市政府提供）

▲11/14在台北花博舉辦的中高齡就業博覽會，現場有近百家廠商，吸引破千民眾前來求職。（圖／臺北市政府提供）

職涯諮詢、履歷健檢、模擬面試助陣　提升中高齡求職成功率

臺北市就業服務處做為搭起企業需求和中高齡族群重返勞動市場的橋樑，在「中高齡就業博覽會」中，提供職涯諮詢、履歷健檢、模擬面試、心理諮詢等服務。由TYS（臺北青年職涯發展中心）人員協助銀髮族處理現場可能會碰到的求職狀況。像是可先與職涯諮詢師討論過往職場經歷、價值觀及興趣和能力，綜合得出適合自身的工作目標；再依此調整出最佳履歷，現場還有工作人員幫忙複印履歷。擔心直接面試表現不佳，北市就服處也提供模擬面試，可先和諮商師演練降低緊張。另外設有心理諮商攤位，北市衛生局專業的心理諮商師一對一與求職者面談，舒緩求職、人際方面的精神壓力。

▲臺北市就業服務處提供包含職涯諮商、履歷健檢、模擬面試和心理諮商等服務，協助參與就業博覽會的中高齡求職者。（圖／臺北市政府提供）

▲臺北市就業服務處提供包含職涯諮商、履歷健檢、模擬面試和心理諮商等服務，協助參與就業博覽會的中高齡求職者。（圖／臺北市政府提供）

中高齡就業博覽會當天，求職者早早排起人龍等待入場，供人填寫履歷的桌椅座無虛席。有求職者表示，能直接面對企業用人單位呈交履歷，讓人先安了半顆心；還有求職者表示，一天內能和多家企業面試，減少交通奔波、等待時間，非常感謝北市就服處用心舉辦這樣的大型博覽會。另外，現場也有銀髮夫妻檔，表示因為退休閒適家中反而失去生活目標，於是前來就博會尋找符合勞動條件的工作，應證了北市勞動局長陳信瑜「將勞動力轉化成健康力表現」的觀念。臺北市就業服務處表示，每季都會舉辦實體就業博覽會，含括各求職年齡族群及產業，明年第一場將在3月份，同樣會爭取更多企業參與，並在現場提供各項求職服務。另外，只要是有相關求職需求的民眾，可隨時上台北就業大補帖網站查詢、關注更全面的徵才資訊。

▲▼中高齡就業博覽會採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲臺北市就業服務處每季都會舉辦實體就業博覽會，可隨時上台北就業服務處網站查詢徵才資訊。

臺北市就業服務處網站
https://www.okwork.taipei/ESO/index.jsp

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