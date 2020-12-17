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搶先看！灑滿璀璨燈海　超夢幻的彰化月影登場　

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記者唐詠絮／彰化報導

史上展期最長的彰化月影燈季來了！自即日起到3月1日元宵節過後，「2021彰化月影燈季」在八卦山「卦山祈福燈區」登場，長達73天的展期打破彰化燈會史上紀錄，每日17時30至22時展出，燈區範圍自彰化縣立美術館起沿卦山路至八卦山大佛風景區遊客中心、天空步道都有亮點，美不勝收。

▲2021彰化月影燈季即將登場。（圖／彰化縣政府提供）

▲2021彰化月影燈季即將登場。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲2021彰化月影燈季即將登場。（圖／彰化縣政府提供）

縣府今年擴大佈燈範圍，首度在美術館佈置耶誕燈飾，亦是第一次將異國風情搬入八卦山大佛風景區，以祈福為主題並納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造亮點，邀請民眾前來祈福，將親手摺的紙鶴掛至天空步道，並敲響幸福的鐘聲。

▲2021彰化月影燈季即將登場。（圖／彰化縣政府提供）

其中有三大主題布置相當吸睛，城觀處指出，將於18日晚上7點展開的彰化縣立美術館，配合聖誕佳節將至，設計超大聖誕老人攀上建築，要將滿滿好運送到彰化；另外「朱紅の鳥居」、「阿拉丁神燈」則打造濃濃異國風情，在艱困的疫情期間帶民眾體驗周遊列國的喜悅。

▲2021彰化月影燈季即將登場。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美表示，這次的燈季是歷年最長，從明天晚上正式點燈後，有日式、中東式以及明年生肖牛等造景，在九龍池也有魚躍龍門的燈飾，歡迎大家有空多來八卦山走走，除了有豐富的生態，晚上還可以欣賞不同的風貌，同時也可以鍛鍊自己的身體。

▲2021彰化月影燈季即將登場。（圖／彰化縣政府提供）

「2021彰化月影燈季」18日盛大登場，在縣立美術館還有聖誕晚會音樂會。此外，19日在體育場有彰化之光強勢回歸任賢齊壓軸的演唱會、480秒的煙火等，王惠美邀請所有鄉親一起來欣賞。

▲2021彰化月影燈季即將登場。（圖／彰化縣政府提供）

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