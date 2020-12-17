民進黨：江啟臣替蘇偉碩錯假訊息背書　別拿言論自由當造謠遮羞布

▲民進黨發言人、新聞部主任顏若芳。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨17日表示，國民黨跟主席江啟臣接連為蘇偉碩散布錯假訊息背書，又以查水表誣指蔡政府打壓言論自由，「蘇偉碩身為醫師，一再散播違反科學證據、造成社會民眾恐慌的不實言論，江啟臣卻不分黑白地為蘇偉碩護航，是否代表他認同這樣的錯假訊息，還為其背書」。

衛福部以蘇偉碩醫師不斷散布「萊劑比搖頭丸還毒250倍」、「光呼吸就會吸到萊劑」、「萊劑會造成自閉症」等違背科學的不實謠言，違反「食品安全衛生管理法」之規定向警政署告發。民進黨表示，這是違背科學證據的言論，並不是言論自由，所以並非國民黨所誣指的打壓言論自由。

顏若芳指出，這段時間以來，看到國民黨為了政治利益，用錯假訊息造謠抹黑，卻一一遭到打臉，如官方臉書散布的「攝取萊克多巴胺的豬隻會癲癇」影片，遭到美國動保團體打臉，證實是移花接木的變造；還是栽贓「信功肉品業者遭政府查水表」，也被業者打臉，是例行消防安檢，且是信功委託的消防公司主動申請安排。

顏若芳表示，開放美豬進口的議題，應該依據科學證據與國際標準來做理性討論，更重要的是，民主國家的憲法給予言論自由最大限度的保障，但不包含散佈不實訊息，奉勸國民黨不要一直拿「言論自由」當成造謠抹黑的遮羞布，更不應不分黑白的為造謠行為背書，助長誤導視聽的歪風，阻礙台灣重返國際貿易舞台的機會。