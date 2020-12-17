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迎冬至！促銷桃園好米送限量米蛋糕　還有搓湯圓競賽等好康

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▲促銷桃園好米送限量米蛋糕

▲桃園3號米是最能代表桃園的稻米品種，具有濃郁宜人的芋頭香。（圖／農糧署北區分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接冬至(12月21日)即將到來，農糧署北區分署輔導桃園市觀音區農會、於18日假農會超市辦理「冬節米食推廣促銷活動」，現場選購觀音區的荷田香米(桃園3號米)等農特產品滿300元，送限量米蛋糕；當天還有百人搓湯圓競賽和米飯糰DIY等熱鬧活動，歡迎大家多食用國產好米助稻農。

▲促銷桃園好米送限量米蛋糕

▲促銷桃園好米送限量米蛋糕。（圖／農糧署北區分署提供）

農糧署北區分署表示，這次活動促銷的主角「荷田香米」品種是桃園3號米，為農委會2020年9月3日公告的2021年優良水稻推廣品種之一。桃園3號米是最能代表桃園市的稻米品種，由桃園區農業改良場利用臺稉4號和臺稉2號原種雜交歷經10多年試驗所育成，其外型飽滿、晶瑩剔透，具有濃郁宜人的芋頭香，自2000年起連續4年獲得全國十大經典好米，2017年更獲得「臺灣稻米達人冠軍賽」臺灣好米組及臺灣有機米組雙料冠軍，後續兩年也都持續得獎(亞軍)。

北區分署進一步說明，12月18日觀音區農會針對當日現場購買農特產品滿額300元，送自家農會家政班製作的桃園3號米蛋糕，單筆滿1,000元送荷田米(1公斤裝)，數量有限，及時把握，還有多種農特產品競標活動，經濟又實惠。而
這次活動選在冬至前舉辦，主要傳承我國冬至前夕吃湯圓飯糰的習俗，辦理百人搓湯圓競賽以及米飯糰DIY，增加現場歡樂趣味氣氛，也象徵生活圓圓滿滿。

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