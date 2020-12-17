耶誕樹挨批像「罐頭塔」　桃園山城紅花節急修正

▲桃園市政府農業局、復興區公所主辦的「桃園聖誕山城紅花節」，其中以6層耶誕樹遭批評儼如罐頭塔，也讓部落長輩一臉狐疑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

即將在本月17日亮相的「桃園聖誕山城紅花節」耶誕樹，今年以「法老王的紅花秘密」為主題，以營造異國情境，現場裝設6公尺高金字塔造型聖誕樹，卻遭批評遠望儼如「罐頭塔」；有趣的是，箱子上的埃及文字與冥紙上符號類似，

引起不少部落長輩一臉狐疑！市府農業局解釋，活動尚未開始，目前還在布置中，已針對民眾反應做適度修正。

桃園市政府農業局、復興區公所在台七桃花源休閒農業發展協會舉辦第四屆「桃園聖誕山城紅花節」，預計本月19至27日在復興區東安溪公有停車場舉行，以「法老王的紅花秘密」為主題，營造異國情境，未料設計約6公尺高的埃及紅花金字塔，以獅身人面、尋寶等元素融入意境中，但6層耶誕紅設計的造型卻引發民眾質疑，質疑耶誕樹怎會被設計成猶如「罐頭塔」，不少部落長輩都很訝異，感覺不太吉利。

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▲桃園市政府農業局主辦「桃園聖誕山城紅花節」，6層耶誕樹法老王的紅花秘密設計遭批評，承辦協會人員連忙修正。（圖／記者沈繼昌翻攝）

負責承辦的桃花源休閒農業發展協會總幹事林志勇說明，這座以鋼鋁結構打造的巨型埃及紅花金字塔意象耶誕樹，是參考古埃及文明，創造尋寶模式腹案，可能造型看起來有點類似罐頭塔，為順應民意，原本使用1400盆葉但紅金字塔，因造型被嫌怪異，且樹上古埃及符號與燒給亡者冥紙符號頗為類似，協會已雇工增加約600盆業誕紅進行修正。

▲桃園市政府農業局主辦「桃園聖誕山城紅花節」遭批評，協會人員連忙僱工修正。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府農業局表示，主辦單位對於民眾反映已從善如流，已修正耶誕紅裝飾設計，讓金字塔看起來不再感覺猶如罐頭塔，在開展前都還會修正目前改進；此外，設在三民國小、三民派出所前的迎賓打卡點，仍保留埃及艷后等造型，這兩天會增設國王寶座，讓遊客能與埃及艷后近距離拍照，休閒區內也有許多特色農場與民宿可供住宿參考。

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