到學校領畢業證書　高職妹送導師罐頭塔「悼夫人仙逝」…下場慘了

▲高職妹不爽導師，竟趁著領畢業證書時，送罐頭塔到導師的辦公室。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名女學生就讀高職時與許姓導師關係不佳，竟然趁著領取畢業證書時，送罐頭塔到導師的辦公室外，還附上「冤家陳同學敬輓」、「敬悼許老夫人仙逝」的輓聯，讓許姓導師氣炸提告。事後，這名學生下場也慘了。

依據判決書記載，陳姓女學生為高雄某高職的學生，在學期間與許姓班導師相當不合，心裡相當不滿，因此趁著到校領取畢業證書時，送了罐頭塔到班導師的辦公室外，上面附上「「冤家陳同學敬輓」、「敬悼許老夫人仙逝」的輓聯，還有4張指名道姓、寫著「音容宛在」、「駕鶴西歸」的卡片。

▲女學生認為受到不公平的對待，竟送罐頭塔給導師。（示意圖／pixabay）



許姓導師看到，感到相當憤怒與害怕，立刻前往警局報案。警方調查後，傳喚陳姓女學生到案，陳女坦承犯案，向警方聲稱「因為2人關係不好」，又認為受到導師不公平的待遇，才做出以上行為，表示憤怒，全案進入法院程序。

高雄地院審理後認定，陳女不以理性的態度處理糾紛，反而以「送罐頭塔」的方式來洩憤，造成許姓導師心生恐懼，足以認定陳女欠缺法治觀念、情緒控制能力不佳，且雙方至今仍未和解，因此依照恐嚇罪，判處陳女拘役20天，得易科罰金，全案仍可上訴。

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