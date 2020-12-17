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撕裂鼻唇12cm！寵物美容師幫羅威那剪毛遭「毀容」　飼主：狗很乖

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▲桃園市黃姓女子領養羅威那犬，今年6月間送至八德區某寵物店清理毛髮，未料卻攻擊李姓美容師，導致鼻唇等處撕裂傷12公分。（示意圖／達志影像）

▲桃園市黃姓女子領養羅威那犬，今年6月間送至八德區某寵物店清理毛髮，未料卻攻擊李姓美容師，導致鼻唇等處撕裂傷12公分。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓女子向動保協會領養一隻23公斤重的羅威那犬，今年6月間帶至八德區某寵物美容店修剪毛髮，李姓美容師剪毛時，羅威那突然撲向她頭部攻擊，導致李女鼻、唇等處嚴重撕裂傷，傷口長達12公分，經送醫急救後才縫合傷口，李女提告黃女涉過失傷害罪嫌；檢方認為，李女是專業人士，應清楚犬隻習性，黃女曾表明犬隻沒有戴口罩，李女同意才接案，應是疏於防護，且該隻羅威那並無攻擊紀錄，偵結予黃女不起訴。

檢警調查，48歲黃姓女子領養的羅威那今年6月6日中午12時許帶至八德區某家寵物美容店修剪毛髮，因羅威那犬屬於具攻擊性犬隻且未配戴口罩，當時曾向寵物美容店代班的李姓美容師說明過，李女當時表明同意接案，未料在剪毛時，這隻羅威那犬突然撲向他攻擊撕咬，造成其鼻、唇等處嚴重撕裂傷，傷口長達12公分，其中上唇軟組織、下唇軟組織各缺損50%、30%，李女事後對黃女提告過失傷害罪嫌。

檢方訊時，黃女聲稱，犬隻是向動物保護協會領養，領養時只被告知要攜帶牽繩，並沒有說要替犬隻戴口罩，到美容院時曾向店家表明沒有口罩，也不清犬隻是否會咬人，店家說沒有口罩，但同意接案，收費是1200元，當時犬隻已交由寵物店管領。

檢方認為，羅威那屬於中型犬隻，對陌生人非常警戒且具攻擊性，李姓美容師聲稱已從事寵物美容廿餘年，平時以美容講師為業，知道羅威那犬具有攻擊性，通常會先詢問飼主有關犬隻習性，確認是否溫馴、是否會咬人，確認不會攻擊人才會去觸碰犬隻。

李女也自承，平常會從犬隻的屁股慢慢往前摸到頭，確認不會咬才去碰犬，因羅威納構造關係，需配戴專用口罩，通常飼主需提供，店家並沒有，當時是黃女向店長保證犬隻很溫馴才同意接案。

檢方審酌，李女是專業寵物美容講師，應對各類犬習性熟悉，且剪犬隻毛髮是具侵略性行為，動物本性有可能攻擊，本身應注意採取防範措施，自難推諉稱不知，可見應是自身疏失，沒在美容時防護；黃姓女子當時並不在場，李女同意接收犬隻，即屬李女代為照顧與管理，難認黃女有何過失，且該隻羅威那犬並無攻擊紀錄，檢方17日偵結予以黃女不起訴處分。

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