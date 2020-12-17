南迴鐵路電氣化12/20通車！高雄到花蓮省39分鐘　林佳龍試乘普悠瑪

▲林佳龍今日到台東視察，試乘南迴鐵路。（圖／交通部提供）

文／中央社記者盧太城

環島鐵路電氣化最後一哩路－南迴鐵路電氣化20日通車，交通部長林佳龍今天試乘很滿意，宣布正式進入全台一日鐵道生活圈。

歷經7年多艱辛打造，環島鐵路電氣化路網最後一哩路，南迴鐵路台東知本到屏東枋寮段已完工，經過11 月密集測試，狀況穩定，準點率讓鐵道局相當滿意。

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立法院交通委員會今天考察南迴鐵路電氣化工程，林佳龍、鐵道局、台鐵局人員陪同出席並做簡報。

鐵道局在簡報中表示，南迴鐵路電氣化後高雄至台東縮短27分鐘，高雄至花蓮縮短39分鐘；同時整體南迴線運能平日提升7%、假日提升13%。南迴線柴油列車由36班次減為18班次，高雄地下化柴油班次由25列次減為14列次。

▲林佳龍今日到台東視察，試乘南迴鐵路。（圖／交通部提供）

立委劉櫂豪表示，南迴鐵路電氣化後公路局會配合建立完善接駁運輸，有助提升東部觀光遊憩服務。電氣化通車後民眾可享受舒適快速、風景秀麗、安全又節能的鐵路運輸服務。

劉櫂豪提到，台鐵向日本採購的新款列車原計畫年底交車，但受到疫的影響及日本方面有些延遲，預計明年中就會交車，屆時不論乘車舒適度和運量都會提升。

林佳龍表示，南迴鐵路電氣化通車後通車後，在劉櫂豪爭取下，自23日班次表更新後到明年1月3日，搭乘民眾都能享受優惠票價，此後搭乘台鐵和高鐵環島只要9小時，全程搭乘台鐵環島11.5小時，進入全台一日鐵道生活圈新願景。

林佳龍隨後帶領台東觀光業者試乘，從台東至金崙，大家相當滿意。預計20日將由總統蔡英文親自到台東舉行通車典禮。