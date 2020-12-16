搭台鐵平溪or深澳線注意！12/17起改「猴硐站、瑞芳站」始發

▲台鐵瑞芳-猴硐西正線待搶修。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵瑞芳-猴硐間東正線於12月14日恢復單線雙向行車，但西正線上仍有滑落岩盤且緊鄰邊坡，通車時間未定。為降低列車延誤時間，台鐵局採用平溪線及深澳線「分割運轉」，自明（17）日起調整平溪線列車改以猴硐站始發、深澳線列車改以瑞芳站始發，以減少支線列車進入瑞芳-猴硐區間。

台鐵局表示，目前瑞芳-猴硐間以東正線單線雙向行車，行經該區間列車皆以時速40公里慢行，12月14日通車迄今部份列車有所延誤，考量西正線通車時間因後續工程仍在地質探勘尚未定案，為降低列車運轉延誤時間，臺鐵局採用平溪線及深澳線分割運轉。

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台鐵局指出，將自12月17日起調整平溪線列車改以猴硐站始發、深澳線列車改以瑞芳站始發，以減少支線列車進入瑞芳-猴硐區間，讓正線列車有更多空間作運轉整理。

▲台鐵瑞芳猴硐坍方搶修現場。（圖／台鐵提供）

另外針對緊鄰災害邊坡的西正線後續搶修計畫，評估目前以排樁擋土牆、格框護坡及加強邊坡排水等方式進行後續工程原則可行，台鐵局將同時進行後續工程規畫、先期施工棧橋及構台工程及後續排樁擋土牆，持續滾動檢討工期，並以行車安全的前提下儘速搶通西正線。

依據15日各方專家學者及顧問公司共同與會討論，為避免直接斬斷坡腳破壞岩盤穩定性，台鐵局將於西正線及邊坡間施作較大孔徑且較深之排樁擋土牆，再清除西正線上之滑落岩盤及邊坡表土，並於上邊坡設置格框護坡、岩栓、噴凝土以穩固邊坡，視鑽探成果檢討增設地錨及地錨荷重計監測。

同時規劃施作截水溝、洩水管及水平排水管等措施，排出岩層地下水，增加邊坡穩定性，後續再設置水位計、傾斜管等地工監測儀器，持續監控坡面穩定狀態，並針對南北兩端之邊坡加強關注，以確保行車安全。